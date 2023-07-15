Прокурор МУС рассказал, чего ждет от ЮАР, если Путин приедет на саммит БРИКС 1 15.07.2023, 22:44

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В Гааге надеются, что власти страны понимают, что такое закон.

Южно-Африканская Республика (ЮАР) должна поступить «правильно» и соблюдать международное право, если российский президент Владимир Путин приедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург.

Об этом заявил главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, выдавший ордер на арест Путина, передает «Голос Америки».

«ЮАР десятилетиями испытывала преступление против человечества, преступление апартеида, не думаю, что им нужны мои уроки. Они добровольно присоединились к МУС и знают, что такое закон. Думаю, что они поступят правильно», – прокомментировал Хан.

«Мы оценим, что на самом деле происходит на саммите БРИКС, и соответствующим образом отреагируем», - сказал прокурор МКС.

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