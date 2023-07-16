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Клуб Бекхэма объявил о трансфере Месси

  • 16.07.2023, 5:55
Клуб Бекхэма объявил о трансфере Месси

Аргентинский футболист подписал контракт до декабря 2025 года.

Культовый аргентинский нападающий Лионель Месси официально стал игроком американского «Интер Майами»

Об этом сообщает официальный твиттер футбольного клуба из США.

Лионель Месси подписал контракт до декабря 2025 года. Аргентинец будет выступать за «Интер Майами» под 10-м номером.

Отметим, что президентом «Интер Майами» является Дэвид Бекхэм.

«Интер Майами» занимает последнее, 15-е место, в турнирной таблице Восточной Конференции МЛС. Команда имеет в запасе два матча.

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