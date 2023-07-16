Беспилотники массово атаковали российский флот в Крыму

Беспилотники массово атаковали российский флот в Крыму3
- 16.07.2023, 8:05
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Мощные взрывы прогремели в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.
Ночь 16 июля оказалась неспокойной для жителей временно оккупированного Севастополя. Над городом слышались громкие взрывы.
Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на российские СМИ.
«Горячая» ночь в Севастополе
Ночью было слышно два сильных «хлопка» со стороны Севастопольской бухты.
Так называемый «губернатор» Развожаев заявил, что российские ПВО и флот якобы «отбили атаку вражеских БПЛА» на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Все службы города находились в режиме повышенной готовности.
Позже росСМИ сообщили, что над морем якобы «сбили» 1 БПЛА и 5 «подавили» РЭБ. Также якобы были уничтожены 2 надводных беспилотника на внешнем рейде.
«Атака была массированной и длительной. Из всех целей наши военные отработали над морем и на подходе к бухтам. Отмечаю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории – не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отбили атаку вражеских беспилотников на Севастополь», – заявил Развожаев.
По словам жителей города, взрывы прогремели настолько мощные, что тряхнуло дома и чуть не выбило окна.
Утренние взрывы в Крыму
Местные жители также сообщили, что взрывы еще были слышны утром 16 июля. Так, в Севастополе было громко на площади Восставших и в районе Стрелковой бухты.
В настоящее время местные «власти» временно прекратили движение катеров и паромов в Севастопольской бухте. На конечных пунктах остановки – площадь Захарова и площадь Нахимова будет организована работа автобусов.
Пропагандисты уже заявили, что утром Севастополь снова «атаковали» беспилотники. Поэтому взрывы продолжаются.
Около 8 утра оккупанты снова пожаловались на новые взрывы в Крыму. Они заявили, что беспилотники якобы «атакуют» мыс Херсонес, мыс Манагари, Балаклаву и Севастопольскую бухту.
Губернатор Развожаев говорит уже о 9 уничтоженных беспилотниках. Однако, как сообщают украинские СМИ, часть из них достигла цели.