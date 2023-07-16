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ВСУ ликвидировали командира 96-й разведывательной бригады РФ

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  • 16.07.2023, 8:08
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ВСУ ликвидировали командира 96-й разведывательной бригады РФ

Высокопоставленный оккупант был переброшен на фронт из Нижнего Новгорода.

Украинские военные уничтожили командира 96-й отдельной разведывательной бригады РФ полковника Максима Харламова.

Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Высокопоставленного оккупанта ликвидировали еще 4 июня.

«Успешно демобилизован командир 96-й отдельной разведывательной бригады (Нижний Новгород) полковник Максим Харламов. Смерть врагам», - сообщил Штефан.

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