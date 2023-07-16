ВСУ ликвидировали командира 96-й разведывательной бригады РФ

ВСУ ликвидировали командира 96-й разведывательной бригады РФ3
- 16.07.2023, 8:08
- 5,134
Высокопоставленный оккупант был переброшен на фронт из Нижнего Новгорода.
Украинские военные уничтожили командира 96-й отдельной разведывательной бригады РФ полковника Максима Харламова.
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
Высокопоставленного оккупанта ликвидировали еще 4 июня.
«Успешно демобилизован командир 96-й отдельной разведывательной бригады (Нижний Новгород) полковник Максим Харламов. Смерть врагам», - сообщил Штефан.