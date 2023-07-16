Российский музыкальный критик Соседов устроил ночью дикий скандал в гостинице Витебска 25 16.07.2023, 8:27

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Россиянин не мог заснуть из-за «странных звуков».

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, приехавший в Витебск на фестиваль «Славянский базар», не смог сомкнуть глаз из-за странных звуков, которые были слышны в его номере, сообщает «Московский комсомолец».

В два часа ночи, устав от непрекращающегося шума, Соседов выбежал в фойе отеля и начал скандалить. Сергей размахивал руками, топал ногами и просил сотрудников гостиницы объяснить происхождение шума.

«Я все время слышу: «Бах, бах, бах», - кипятился телеведущий. - Объясните, кто это делает? Потому что это вредительство просто. Я не могу заснуть из-за этих звуков!»

Сотрудники отеля постарались успокоить звездного гостя, устроившего в фойе переполох. Но тот не унимался и всем телом имитировал будящие его звуки.

«У меня завтра важный день, а я не могу лечь спать. За окном все время кто-то стучит! - возмущался Соседов. - Днем под моим номером какая-то дама читала Бродского, а ночью эти странные звуки! Что происходит?»

Сотрудники отеля постарались успокоиться разбушевавшегося Соседова. Охранники вместе с ним обошли здание с улицы, но нарушителей спокойствия так и не нашли. Возмущенный Соседов после некоторых уговоров все-таки отправился в свой номер.

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