ВСУ прорвали южный фланг под Бахмутом и пересекли канал Северский Донец-Донбасс 16.07.2023, 8:48

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Украинская армия также отбросила россиян вблизи Андреевки.

Украинские войска достигли территориальных успехов на южном фланге Бахмута. Также, ВСУ продвинулись вблизи Андреевки и пересекли Канал Северский Донец-Донбасс.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В отчете американских аналитиков сообщается, что украинские войска достигли ограниченных территориальных достижений на южном фланге Бахмута. Российский военный блоггер утверждал, что ВСУ продвинулись вблизи Андреевки и пересекли Канал Северский Донец-Донбасс. Представитель украинской Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый отметил, что украинские силы сохраняют инициативу на Бахмутском фронте.

Российский источник утверждал, что украинские силы продвигались в направлении Курдюмовки. Российские блоггеры утверждали, что украинские войска продолжали атаковать российские позиции вблизи Клищиевки и пытались вернуть позиции в районе Берховки.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно вели штурм юго-западнее Андреевки и в районе Берховки. Связанный с Кремлем блоггер утверждал, что российские силы неудачно контратаковали вблизи Берховки и украинские силы смогли удержать свои позиции. Он заявил, что российские силы постоянно присылают подкрепление для защиты от украинских атак и перебросили неопределенное подразделение БАРС (Боевого резерва российской армии) из Кременной района в Клищиевку.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в районе Клищиевки действуют подразделения чеченского спецназа «Ахмат», 364-й бригады специального назначения и 4-й мотострелковой бригады.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные действия в районах Первомайского, Марьинки и Новомихайловки.

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