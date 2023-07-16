Наличные евро могут пропасть из оборота в Беларуси? 16.07.2023, 8:53

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Банки утратили возможность обменивать купюры на новые.

Ввоз наличных евро в Беларусь свелся практически к нулю в 2023-м из-за санкций и других ограничений. При этом банки оперируют только той наличной валютой, которая попадает в оборот из личных запасов белорусов. Специально для Myfin.by финансовый аналитик Вадим Иосуб рассказал, могут ли действующие ограничения привести к дефициту евро в банках и к росту курса на наличную валюту в обменниках.

По мнению эксперта, значительного дефицита на наличный евро не предвидится.

— Одновременно с ограничениями и снижением предложения падает и спрос. Также можно вспомнить, что традиционно белорусы сберегают средства в большей степени в долларах.

Основной спрос на наличный евро был связан с туристическими поездками в еврозону. Сейчас число таких поездок сильно сократилось, в том числе сложнее получать визы, и ограничено транспортное сообщение, прежде всего авиасообщение. Так что спрос на наличный евро значительно упал вместе с предложением.

— Можно заметить, этой ситуации с евро два года. А невозможности купить евро не возникло. Не будет дефицита и в дальнейшем.

Может ли подскочить курс?

Что касается курса, то при отсутствии дефицита евро он не будет сильно расти, подчеркнул Вадим Иосуб.

— Второй момент — у нас много лет в курсообразовании наличной валюты действует негласная рекомендация Нацбанка держать курс в определенном диапазоне от официального — не более 2%. Я думаю, что рекомендации действуют и до сих пор, и вряд ли курс наличных евро в банках уйдет в большой отрыв от официального курса.

Где банки берут наличные евро?

Финансовый аналитик предполагает, что банки работают с оборота — продают валюту, которую им же сдали другие граждане.

— Опять же, если допустить снижение спроса, то небольшие партии идут через Россию и другие дружеские страны. Самолет с евро не завезешь, но какие-то ручейки текут.

Что будет с изношенными купюрами?

С изношенными купюрами ситуация более сложная. Банки фактически потеряли возможность их обменивать на новые.

— Раньше испорченные купюры банки принимали инкассо и меняли в корреспондентских европейских банках на новые. Сейчас это затруднено, так что мало кто из банков будет брать изношенные купюры. За все банки я говорить не готов.

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