Может произойти уже в августе: полковник ВСУ раскрыл неожиданный сценарии освобождения Крыма 16.07.2023, 9:07

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Украинская армия готова войти на полуостров двумя способами.

Вооруженные силы Украины могут до конца лета выйти на Перекопский перешеек и войти в Крым. Это можно сделать двумя способами. Такое мнение в интервью «Главреду» высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

По его словам, первый путь – через Токмак и Мелитополь (это движение с Орехово), через Армянск с выходом на Чонгар и Арбатскую стрелку. Второе направление – при форсировании Днепра в районе Херсона выйти на Армянск и Перекоп.

Как подчеркнул Свитан, первый вариант возможен где-то к концу лета этого года, а второй – к началу августа.

«Все будет зависеть от принятия решения и замысла главкома, а он может не включать такой вариант, хотя реально он возможен. Если такие действия в замысле командующего есть, то они возможны. Но это будет понятно, как только мы начнем форсировать Днепр. После форсирования Днепра, когда пойдет тяжелая техника на левый берег, понадобится где-то месяц, чтобы дойти до Армянска и начать заход в Крым. Это может произойти в августе», - рассказал военный эксперт.

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