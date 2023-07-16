Россияне на границе с Беларусью начали бунтовать из-за мародеров Минобороны 1 16.07.2023, 9:13

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Протесты вспыхнули в Брянской области.

Вдоль российско-белорусской границы, на территории российских приграничных районов наблюдается увеличение присутствия подразделений «Шторм Z» Минобороны РФ, сообщает Центр нацсопротивления со ссылкой на источники в «Русском добровольческом корпусе».

По их данным, на территорию села Спиридонова Буда Брянской области прибыла новая партия заключенных, которые включены в состав формирования «Шторм Z» и направлены на усиление 1-й танковой армии ВС РФ.

Среди населения Спиридоновой Буды распространяются протестные настроения и недовольство, поскольку появилась угроза ухудшения криминогенной ситуации. В настоящее время уже зафиксированы многочисленные случаи ограблений и изнасилований.

Отмечается, что «Шторм Z» является одним из «штрафных военных подразделений», созданных министерством обороны РФ по образцу ЧВК «Вагнер». Членов подразделения рекрутируют в российских тюрьмах, мотивируя перспективой уменьшения сроков заключения и «заработком» в размере 2 тыс. долларов в месяц.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что штурмовые роты «Шторм Z» отличаются от боевиков ЧВК «Вагнер» тем, что в их рядах нет такой «кровавой дисциплины». Однако Череватый добавил, что «криминальный контингент» в подразделениях похож.

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