Жара в Европе бьет температурные рекорды 1 16.07.2023, 9:17

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А что в Беларуси?

Из-за сильной жары в 16 городах по всей Италии объявили красный уровень опасности, а в Греции температура достигает +40 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает BBC.

Из-за приближающейся очередной волны жары в Европе ожидаются более высокие температуры. В некоторых частях южной Испании, юго-восточной Италии и возможно Греции ожидается повышение температуры до 47 градусов.

Правительство Италии посоветовало всем, кто находится в районах, где объявлен красный уровень, избегать прямого солнечного света с 11:00 до 18:00, а также особо заботиться о пожилых или уязвимых людях.

В Греции столбик термометра достигает +40 и более. Самую популярную достопримечательность страны Акрополь в Афинах туристам запретили посещать в самые жаркие часы. Один из путешественников рассказывал, что по дороге видел людей, которые потеряли сознание от солнца.

«По дороге мы видели людей, которые упали в обморок, получали медицинскую помощь, сидели в машинах скорой помощи и даже рвали от теплового удара», - рассказал турист.

Аномальная жара пришла и в Беларусь

Синоптики предупредили о том, что аномальная жара пришла из Европы и в Беларусь.

Днем в воскресенье в Беларуси будет жарко. Синоптики из-за высокой температуры воздуха объявили оранжевый уровень опасности.

Ожидается, что в воскресенье на большей территории страны температура воздуха поднимется до +30…+34 градусов. В Брестской области — местами до +35°С.

В столице по прогнозам не должно быть выше 31°C.

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