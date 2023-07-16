ВСУ из «Градов» ликвидировали большую группу россиян в лесу под Бахмутом
- 16.07.2023, 9:36
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Генерал Сырский показал впечатляющее видео.
Вооруженные силы Украины ликвидировали группу оккупантов в лесополосе на Бахмутском направлении.
Об этом сообщается Telegram-канале командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
«Бахмутское направление. Работает реактивная артиллерия 22-й ОМБр», - сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
По данным Сырского, украинская аэроразведка обнаружила россиян в лесополосе под Бахмутом, после чего враг был уничтожен с помощью залпового огня из БМ-21 «Град».