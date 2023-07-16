Как «Славянский базар» превратился в праздник российской попсы 6 16.07.2023, 9:46

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История деградации международного фестиваля.

В Витебске 13 июля открылся 32-й «Славянский базар». За треть века он изменился до неузнаваемости, пройдя путь от фестиваля польской песни до заметного международного форума искусств, а затем — до площадки для выступлений лояльных властям российских и белорусских исполнителей.

Сайт zerkalo.io вспоминает, как «Славянский базар» двигался от создания и расцвета к политизации и упадку.

Откуда взялся «Славянский базар»

Корни «Славянского базара» находятся в польском городе Зелёна-Гура, одном из двух центров Любушского воеводства, которое находится на западе этой страны. Там с 1965 по 1990 год проходил Фестиваль советской песни, на котором выступали такие звезды общесоюзного масштаба, как Алла Пугачева и Муслим Магомаев.

В 1987 году власти СССР и социалистической Польской Народной Республики договорились о создании «ответного» мероприятия. Проводить его решили в Беларуси. Поначалу фестиваль польской песни планировалось организовать в Минске, но затем выбор пал на Витебск — город-побратим Зелёна-Гуры. Именно под потребности этого мероприятия в сжатые сроки был построен Летний витебский амфитеатр, в котором до сих пор проходят главные мероприятия «Славянского базара».

Летний амфитеатр в Витебске, 2009 год. Фото: ProDiman, commons.wikimedia.org

Первый Всесоюзный фестиваль польской песни состоялся в 1988 году. Как вспоминал дирижер Михаил Финберг, на него приехало много гостей из Польши, а поздравления прислали лидер СССР Михаил Горбачев и руководитель Польской Народной Республики Войцех Ярузельский. На фестивале работали более 140 журналистов из обоих государств, трансляцию с него вело Всесоюзное телевидение. События в Витебске освещала специальная газета «Фестиваль», которую печатали тиражом в 30 тысяч экземпляров — и она моментально расходилась.

В Витебске выступали советские и польские звезды: Андрей Макаревич, Лев Лещенко, Александр Барыкин, Марыля Родович, Збигнев Водецкий и другие. Заявила о себе на Витебском фестивале и юная белорусская певица Инна Афанасьева, которая исполнила песню «Нам по 20 лет» (Mamy po 20 lat).

В 1990 году Витебск принял второй фестиваль польской песни. В нем участвовали такие советские звезды, как Женя Белоусов, Игорь Тальков, Игорь Корнелюк, группы «Фристайл», «Комбинация», «На-На», «Браво». Но Польской Народной Республики не стало еще в 1989-м, СССР — в 1991-м. И фестиваль советской песни в Зелёна-Гуре, и фестиваль польской песни в Витебске прекратили существование. Следующий фестиваль в Витебске прошел в 1992 году, когда Беларусь была уже независимым государством. Фестиваль польской песни поменял формат и превратился в «Славянский базар».

По примеру Сан-Ремо и Сопота

Идея такого форума родилась у директора первого и второго фестивалей польской песни Родиона Басса. При этом поначалу предлагалось и другое название — «Новая Европа». Басс возглавил «Славянский базар», которым руководил до 2013 года, когда был вынужден написать заявление об увольнении из-за серьезных проблем со здоровьем (в 2017-м основатель фестиваля скончался).

По замыслу Басса, «Славянский базар» должен был позволить стать известным его родному Витебску — так же, как другие песенные фестивали сделали известными итальянский Сан-Ремо и польский Сопот. Концепция песенного конкурса, который остался краеугольным камнем фестиваля, расширилась: теперь его участниками могли быть исполнители из любой страны — лишь бы они исполняли песни композиторов славянского происхождения.

Витебская ратуша. Фото: profkult-vitebsk.by

Поскольку среди организаторов были и россияне с украинцами, появилась идея, чтобы фестиваль менял город каждый год (в числе «преемников» Витебска назывались, например, Одесса и Самара). Однако белорусские организаторы напрочь отказались от нее.

Первые шесть фестивалей его организаторы провели с минимальной государственной поддержкой, а то и вовсе без нее. Но затем ситуация изменилась. В 2011 году Басс рассказывал, что фестиваль 2010 года обошелся организаторам в три миллиона долларов, два из которых поступили от продажи билетов, а еще один был получен из бюджета «союзного государства» Беларуси и России. Государственное финансирование «Славянского базара» продолжается и в наше время.

Создателям и организаторам фестиваля удалось превратить «Славянский базар» в заметное европейское музыкальное событие, привлекавшее творческих людей из десятков стран. За 31 год лауреатами песенного конкурса молодых исполнителей становились певцы и певицы из 28 стран Европы, Азии и Америки. Больше всего наград (гран-при, а также первых, вторых и третьих премий) собрали исполнители из Беларуси (27), Украины (27), России (17), Грузии (11) и Казахстана (10). По количеству гран-при лидируют Беларусь (7), Югославия (4), Казахстан, Россия и Украина (по 3 награды).

Для многих исполнителей участие в «Славянском базаре» стало если не трамплином, то как минимум важной вехой на пути к успеху и признанию. Например, в 1993 году гран-при конкурса получила украинская исполнительница Таисия Повалий, а в 1996-м — еще одна известная украинка Руслана Лыжичко (которая в 2004 году одержит победу на «Евровидении»). Некоторые победители «Славянского базара» не слишком известны большинству белорусов, но очень популярны у себя на родине — как Тоше Проески из Северной Македонии, трагическая смерть которого в 2007 году была воспринята в его стране как национальная трагедия.

Украинская марка с портретом Русланы Лыжичко. Фото: facebook.com/ukrposhtaceo

Впрочем, к объективности жюри на «Славянском базаре» (как, впрочем, наверное, и на любом более-менее популярном конкурсе) возникало немало вопросов. Например, в 2006 году гран-при в Витебске получила Оксана Богословская из России. Девушку считали подопечной российского певца Льва Лещенко, который в тот год был в составе жюри фестиваля и никому из исполнителей, кроме нее, высших баллов не ставил. А после конкурса Богословская стала солисткой в театре Лещенко и четыре года выступала с ним на концертах.

Разумеется, «Славянский базар» даже в лучшие времена по мировой известности и статусу заметно уступал «Евровидению». На протяжении многих лет организаторы витебского конкурса даже использовали «конкурента» для повышения популярности собственных мероприятий. Традиционно «Евровидение» проходит в мае, а «Славянский базар» — в июле, и обычно организаторы белорусского фестиваля приглашали выступить на нем победителя фестиваля европейского. В 2012 году такой приглашенной звездой стала шведская исполнительница Лорин (она же победила в конкурсе и в 2023 году), которая во время визита в Беларусь успела встретиться с женой политзаключенного и будущего нобелевского лауреата Алеся Беляцкого.

Но в 2014 году многолетняя традиция приглашений победителей «Евровидения» была нарушена. Убеждения нового директора фестиваля Александра Сидоренко, сменившего годом ранее Родиона Басса, не позволили «Славянскому базару» пригласить австрийца Тома Нойвирта, более известного под сценическим псевдонимом Кончита Вурст.

«В последние годы мы стараемся придерживаться традиции и приглашать победителей «Евровидения» на фестиваль, — рассказал тогда журналистам директор «Славянского базара». — Но если речь идет о Кончите Вурст, то, не скрою, мы даже не вели переговоры с менеджером артиста. Мы настолько разные, что вопросов из-за отсутствия Кончиты Вурст на фестивале даже не должно возникать».

Как «Славянский базар» превратился в инструмент властей для пропаганды (и не только)

Отметим, что руководство «Славянского базара» очень избирательно относится к вопросу того, кого приглашать, а кого не приглашать на фестиваль. Различия между Александром Сидоренко и Томом Нойвиртом стали достаточной причиной для того, чтобы не звать на «Славянский базар» последнего. С другой стороны, открытая поддержка исполнителями российского вторжения в Украину, которая идет вразрез с официальным девизом «Славянского базара» «Через искусство — к миру и взаимопониманию», не помешала в 2023 году пригласить в Витебск Владимира Преснякова, Дмитрия Харатьяна, Анну Семенович. С другой стороны, ни одного украинского исполнителя на фестивале, который задумывался как общее культурное мероприятие Беларуси, России и Украины, не будет — как не было и в прошлом году.

Политизация культурного мероприятия наметилась уже давно. Легендарная дикторша белорусского телевидения Зинаида Бондаренко, которая была ведущей еще на фестивале польской песни в Витебске, в 2015 году отмечала: «Сейчас „Славянский базар“ стал более политическим, а на фестивале польской песни политический момент не был заметен. Хотелось просто работать — красиво, по-белорусски и нести определенную идею».

После прихода к власти Александр Лукашенко взял «Славянский базар» под его плотный «патронаж». Предоставляя фестивалю заметную поддержку за счет государства, политик каждый год открывает его лично, используя церемонию открытия в качестве трибуны для выступлений. Из-за этого на фестивале принимаются «драконовские» меры безопасности, которые нередко сопровождаются «зачистками» противников действующего режима. В 2010 году во время такой церемонии Лукашенко открыто признал, что фестиваль искусств превратился в «политический инструмент».

Уже в следующем году белорусская пропаганда ярко проиллюстрировала этот тезис. В тот раз сотрудники государственных СМИ обрушились на тогдашнего президента России Дмитрия Медведева, который не направил участникам «Славянского базара» официального поздравления. Андрей Кривошеев в передаче «В центре внимания» белорусского телевидения сокрушался: «Впервые за 20 лет своей истории «Славянский базар» оказался втянутым в политику. Впервые гостей и участников мультикультурного, но в первую очередь славянского явления не поздравил президент России. У фестиваля есть душа, говорят его участники. Своим пренебрежением Кремль в эту душу плюнул».

Напомним, что в 2011 году в Беларуси разразился глубокий финансовый кризис, когда из-за повышений зарплат перед президентскими выборами 2010 года и системных проблем в белорусской экономике курс доллара за год вырос с 3000 до 8500 рублей. На требования руководства Беларуси о финансовой помощи Россия ответила тогда предложением выкупить наиболее ценные активы, остававшиеся под контролем белорусского государства — вроде «Белтрансгаза» или «Беларуськалия». Что, в свою очередь, не пришлось по душе белорусским властям.

Кривошеев, утверждавший, что «Славянский базар» в 2011 году «впервые» был втянут в политику, изрядно кривил душой. Фестиваль к тому моменту уже давно играл значительную роль для государственной пропаганды и использовался для демонстрации успехов властей и их преемственности по отношению к СССР. Кроме того, с его помощью электорат обеспечивали «зрелищами» — как правило, в виде звезд российской эстрады.

Крутое пике после 2020-го

Но в полную силу пропагандистский ресурс «Славянского базара» начал использоваться после подавления протестов против фальсификации результатов выборов в 2020 году и (особенно) после начала российского вторжения в Украину в 2022-м.

На «Славянском базаре — 2021» организаторы всеми силами пытались создать видимость «нормальной» жизни в стране, еще полгода назад охваченной самыми массовыми протестами в своей истории. На фестиваль пригласили в полтора раза больше участников, чем за год до этого (5 тысяч вместо 3700 в 2020-м). Для того чтобы концертные площадки фестиваля выглядели заполненными, на предприятиях и в государственных профсоюзах работникам предлагали оплатить половину стоимости билетов — а кое-где даже выдавали их бесплатно.

Правда, белорусы внесли коррективы в планы организаторов: после их обращений через соцсети с просьбами не приезжать из программы фестиваля исчезли россияне Александр Буйнов, Михаил Галустян, Александр Иванов, украинцы Тимур Мирошниченко, Андрей Доманский, Maruv, Наташа Королева, Ирина Билык и другие исполнители. Впрочем, многих других приглашенных звезд просьбы белорусов не устраивать «пир во время чумы» не впечатлили.

Улица Витебска во время «Славянского базара» в 2022 году. Фото: myfin.by

В 2022 году к пропагандистским функциям «Славянского базара» добавилась еще одна актуальная задача. Открывая международное культурное мероприятие, Александр Лукашенко не преминул обосновать свой взгляд на военное вторжение в Украину. Он заявил, будто бы восемь лет назад кем-то «прямо в самое сердце славянского мира — в белорусско-российско-украинское братство» был нанесен «сокрушительный удар».

А белорусские идеологи в июле 2022 года внесли «Славянский базар» в список достижений, которым белорусам следует гордиться — вместе с устаревшими статистическими показателями, белорусским происхождением приложений Viber и Flo (которые к тому моменту уже вывели офисы из Беларуси) и 22-м местом БГУ в списке лучших вузов Европы (который на поверку оказался рейтингом университетов «стран развивающейся Европы и Центральной Азии»).

После отказа украинских исполнителей участвовать в фестивале на территории страны, которая соучаствует в агрессии против их государства, «Славянский базар» все больше и больше стал походить на белорусско-российский «междусобойчик». Пытаясь поддержать статус международного фестиваля, организаторы приглашают творческих людей из разных стран мира, из-за чего те зачастую попадают в неловкое положение. Популярная в 70-х годах литовская исполнительница Бируте Петриките в 2022 году согласилась быть судьей детского конкурса «Славянского базара» — после чего ей пришлось оправдываться перед журналистами своей страны.

Александр Солодуха и Бируте Петриките, Славянский базар 2021.

Кроме того, в 2022 году «Славянский базар» закрывал и другие потребности пропаганды. В публикациях государственных СМИ артисты и зрители хвалили Лукашенко и Путина, а пропагандисты рассказывали о «настоящем единении славян», пропитанном «самыми искренними человеческими чувствами — дружбы и любви». Повторялся и тезис о том, что «Славянский базар» «объединяет братские народы».

Но как раз с этим самым славянским единением на последних витебских фестивалях обнаружились заметные проблемы. В 2023 году подавляющее большинство участников «Славянского базара» представляют Россию и Беларусь. Мы изучили список творческих коллективов и артистов на сайте фестиваля и насчитали в нем 30 российских и 15 белорусских «звезд» разной величины. Удивительно, но это вообще все представители славянских государств, приехавшие на фестиваль — здесь нет не только украинцев, но и представителей Польши, Болгарии, Сербии, Чехии, Словакии, Словении, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины. Видимость «международности» концертной программы фестиваля создают исполнители и коллективы из неславянских Молдовы (2), Германии (2), Испании, Италии, Грузии и Латвии (по 1).

В этом свете совсем по-другому выглядит фраза Лукашенко на открытии 32-го фестиваля о том, что «славянское единство, единство всех здравых людей снова испытывается на прочность». Ведь 11 из 13 славянских государств мира сейчас демонстрируют свое единство в неприятии захватнической войны как раз игнорируя мероприятие под названием «Славянский базар» на территории страны-соагрессора.

Часть звезд, которые примут участие в «Славянском базаре» 2023 года.

О том, что Международный фестиваль искусств используется белорусскими властями «не по назначению» — и не только для пропаганды — догадываются и в других странах. В марте 2023 года Лукашенко распорядился ввести безвизовый режим для граждан 73 государств, которые приобретут билеты на мероприятия «Славянского базара». В начале лета заместитель министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарын предположил, что «фестивальный» безвиз будет использован спецслужбами Беларуси для привлечения в страну дополнительного потока мигрантов, планирующих перебраться в Евросоюз.

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