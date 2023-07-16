Появилось видео атаки морского дрона на российский флот в бухте Севастополя 16.07.2023, 9:56

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Оккупанты не смогли попасть по быстро движущемуся беспилотнику.

Беспилотник движется под огнем оккупантов.

Российские пропагандисты опубликовали видео с морским безэкипажным дроном в бухте временно оккупированного Севастополя. Захватчики вели огонь по аппарату из стрелкового оружия, сообщает obozrevatel.com.

Примечательно, что россияне опубликовали десятисекундное видео, однако утверждают, что потом дрон якобы «был уничтожен».

Стоит отметить, что оккупанты пожаловались сначала на атаку беспилотных летательных аппаратов в Крыму, а затем заявили, что два безэкипажных катера попытались прорваться в главную бухту Севастополя.

Захватчики заявили, что надводные объекты такого типа являются сложными для поражения цели из-за их манёвренности и быстроходности. В то же время оккупанты утверждают, что экипажи Черноморского флота РФ якобы «уничтожили безэкипажные катера с помощью стрелкового оружия».

При этом пропагандисты опубликовали лишь короткий отрезок видео, на котором оккупанты стреляют мимо. Однако утверждают, что «моментом позднее дрон будет уничтожен».

Также пропагандисты заявили, что два безэкипажных катера около 5 часов утра пытались прорваться в главную бухту. По утверждению захватчиков, оба беспилотника «были уничтожены в 100 метрах от боновых заграждений из крупнокалиберного пулемёта экипажем корабля».

Напомним, во временно оккупированном Крыму заявили, якобы Украина совершила на полуостров «комбинированную» атаку беспилотниками. С ночи 16 июля мощные взрывы раздавались в бухте Севастополя, где российская противовоздушная оборона якобы уничтожала «надводные и воздушные БПЛА».

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