Александр Невзоров: Соловьев халтурит 16.07.2023, 10:01

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Ему пора наконец рвать на себе лапсердак и топать ногами.

Истратив все более или менее «современные образцы злобы», российская пропаганда вынуждена вытаскивать из хранилищ уж совсем ржавую риторику времен СССР. Это напоминает «расконсервацию» Т-55, ППШ и другого совкового барахла, пишет известный публицист Александр Невзоров.

— ТВ России теперь не ищет «объяснений и оправданий» оно больше не играет в «аналитику». Теперь оно только проклинает, призывает и разжигает. Оно становится истошнее и примитивнее, надеясь все-таки воспламенить народ.

Население призывают, наконец сбросить маски и стать истинными людоедами.

Хотя полный переход на архаику уже произошел, но обыватель пока не хочет раскочегариваться. Он не возражает против преступной войны, но «в едином порыве» участвовать не желает.

Теперь обозначен новый образ «русской мечты».

Соловьев соблазняет народ запахом жареной парижской человечины, явно надеясь, что хоть на нее-то «закапают и потекут слюни народные».

Не пока не текут даже на «парижатину». Хотя французская кухня не потеряла своего очарования, народец сообразил, что в «этом» случае повара будут русскими. Соответственно и парижане на вкус не будут сильно отличаться от макарон по-флотски.

А возможно, все дело в том, что сам Соловьев недостаточно свиреп в кадре. Халтурит, не «выкладывается» на все 100.

Ему надо орать громче, желательно рвать на себе лапсердак и наконец, начать топать ногами.

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