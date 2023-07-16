Рыбак из Гродно выловил в Немане огромную щуку 16.07.2023, 10:10

Для июля такой крупный трофей большая редкость.

Рыбак из Гродно Яков Радкевич поймал на Немане огромную щуку массой 9,530 килограмма и длиной 114 сантиметров, рыбача со спиннингом на виброхвост. Об этом пишет fishing.by.

Для июля такая крупная рыба редкость. Обычно трофейных (то есть очень больших) щук спиннингисты вылавливают осенью, когда температура воды падает и у хищных рыб начинается длительный жор.

— Установил свой новый рекорд по щуке, была поймана на Немане. Поклевка очень слабая, — просто тюк. А после подсечки даже не сразу понял, что это щука. Просто ощутил тяжесть на другом конце шнура, но буквально через пару секунд почувствовал, что кто-то там сидит. Спустя 20 минут хищница оказалась в подсаке. Сработал виброхвост Barabashka 4″, цвет 201, груз 6 грамм, крючок — тройник на стингере собственного производства, — рассказал Яков Радкевич.

По его словам, в разгар лета столь крупную рыбу он поймал впервые.

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