«Словно в сказку попала» 16.07.2023, 10:25

1,996

Белоруску поразил необычный «вязаный район» в Варшаве.

Белоруска Елена, которая сейчас живет в Варшаве, случайно оказалась на улице Кавенчинской. Просто села не в тот трамвай, вышла на какой-то остановке и словно в сказку попала. На столбах, стенах и даже на остановке общественного транспорта здесь вязаные красочные украшения, сказочные герои. Своим восторгом Елена поделилась с изданием Ex-press.by.

Ярнбомбинг — это уличное вязание или «вязаное граффити». Белоруска знала о нем и раньше:

«Когда я жила в Беларуси и еще училась в школе в Жодино, это новомодное тогда хобби пытались внедрить и у нас. К какому-то идеологическому празднику заставили нас, старшеклассников, вязать «одежду для деревьев» из каких-то остатков пряжи», — вспоминает Елена.

«И хотя наши усилия были так себе, мне всегда нравилась эта идея. И я всегда хотела увидеть настоящие плоды труда необычных рукодельниц на улицах какого-то города и в парках. Потому что читала, что там, где есть нормальное общество и самоуправление, «бомбардировщики пряжей» создают украшения для деревьев, элементов архитектуры, памятников.

Украшения из пряжи на столбах в виде кукол, русалок, животных, растений, и даже, например, еды или клавиатуры пианино

Вместе со мной ждала трамвай местная жительница, я расспросила ее об этих украшениях. Оказывается, в этом районе любителей вязания крючком и спицами встречаются каждую среду. Они и придумали все это это.

Местная жительница рассказала, что изюминка акции — это развешивание изделий. Рукодельницы делают это вместе, разговаривают об их значении.

Здесь это произошло в одну из суббот июня. На празднике выступили молодые артисты из местной музыкальной школы имени Станислава Монюшко. Местные предприниматели и ремесленники финансировали угощения. Это был домашний хлеб на закваске, несколько видов домашней выпечки, пирожные из кондитерской и много литров лимонада.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».