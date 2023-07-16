Генерал Наев: Мы знаем все о планах Лукашенко по вторжению в Украину 16.07.2023, 10:46

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Рассмотрены разные сценарии развития событий.

Во время рабочей поездки командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил оборонительные возможности приграничных районов Сумской области и обсудил их улучшение с руководством региона. Находясь на передовых позициях, генерал-лейтенант Сергей Наев осмотрел инженерные сооружения оборонительных рубежей, ознакомился с условиями, в которых несут службу украинские защитники и ответил на вопросы журналиста «Апострофа».

– В последние два месяца увеличилось количество ракетных обстрелов территории Украины? Множество ракет летят в сторону Киева и Киевской области. Не жалеют даже дефицитные «Кинжалы» и «Искандеры», не говоря уже о «Шахедах». Чего ищет враг в столице?

– Да, действительно, с середины мая противник значительно увеличил количество ракетных ударов, в том числе по Киеву и Киевской области. Прежде всего, это объясняется его намерениями уничтожить важные административные объекты и прикрывающие их комплексы противовоздушной обороны. Кроме того, удары по Киеву носят террористический характер и направлены на разжигание паники среди населения.

По нашим оценкам, Россия будет продолжать осуществлять ракетные удары по объектам критической инфраструктуры и центрам принятия решений. В свою очередь, силы и средства нашей разведки активно выявляют намерения противника, что позволяет своевременно принимать все меры по защите этих объектов.

- Сколько российских войск сейчас находятся в Беларуси и представляют ли они опасность?

– В Беларуси находится оперативная группа вооруженных сил российской федерации до 40 человек. Кроме этого, для поддержания функционирования российских военных объектов (отдельного радиотехнического узла «Барановичи» (РЛС СПРН «Волга»), Озеречье Клецкого района Минской области и узла дальней связи ВМФ (Вилейка) на территории Беларуси размещены до двух тысяч военнослужащих.

На аэродромах Беларуси по-прежнему находятся самолеты и вертолеты воздушно-космических сил вооруженных сил России, которые выполняют задачи по ведению разведки и демонстрации готовности к применению на украинском направлении.

– Под Вашим руководством активно укрепляется оборона Севера. Строится фортификация, проводятся учения. Если враг вдруг захочет повторить наступление на Киев – мы готовы?

- С этой целью создана готовая к применению многоэшелонированная система обороны, состоящая из комплекса мероприятий и определенного комплекта войск. Силы обороны готовы к реагированию на любые сценарии обострения ситуации в Северной операционной зоне.

Непрерывно совершенствуется система подготовки и ведения боевых действий. Спланированы и готовы к реализации действенные варианты применения воинских частей и подразделений определенных войск (сил).

Силами разведки осуществляется постоянный мониторинг ситуации в приграничных районах и на территории Беларуси.

- Возможно ли вообще повторное наступление с Севера и на столицу в частности?

- По имеющейся разведывательной информации, ударные группировки на территории Беларуси не созданы. На сегодня военную инфраструктуру (полигоны, полевые учебные центры и т.п.) Россия использует исключительно как места для подготовки, слаживания и восстановления собственного личного состава, Беларусь - как донора вооружения и военной техники, а ее территорию - как плацдарм с которого ведется разведка.

Подразделения вооруженных сил Беларуси, развернутые вдоль украинской границы, ударного потенциала не имеют и могут выполнять только задачи по усилению охраны собственной границы.

В то же время, в случае принятия соответствующего решения, противник может нарастить существующую группировку на территории Беларуси, для чего удерживает в готовности соответствующую инфраструктуру.

Учитывая возможность возобновления наступательных действий на северном направлении, особую актуальность приобрела информация о планах разместить на территории соседнего государства подразделения ЧВК «Вагнер». Так что угроза вторжения из Беларуси остается.

В то же время мы полностью проинформированы о планах противника и принимаем соответствующие меры.

В приграничных районах нами просчитаны все варианты действий противника, рассмотрены все сценарии развития событий, в том числе наиболее угрожающие, а также приняты все соответствующие меры.

Все сценарии развития событий предусмотрены.

- При условии установившейся линии боевого столкновения, стоит ли ожидать активизации действий диверсионных групп врага?

– Да, с наступлением благоприятных погодных условий фиксируется активизация действий диверсионно-разведывательных сил противника. Следует отметить, что диверсионно-разведывательные силы противника имеют широкий спектр задач от ведения разведки до террористических актов, объектами которых может быть гражданское население. В целом применение ДРГ в приграничных районах остается одной из основных форм действий подразделений специального назначения из РФ.

В свою очередь, силы и средства ОСГВ «Север» неоднократно выявляли и отражали попытки проникновения ДРГ противника на нашу территорию.

– В открытых источниках постоянно появляется информация о поступлении международной технической помощи. Можете ли рассказать о некоторых образцах?

- Наши западные партнеры продолжают оказывать разнообразную техническую помощь, чтобы поддержать Украину в борьбе с агрессором.

Практически все виды помощи, от боевого снаряжения до средств поражения, боевой и военной техники, укрепляют нашу обороноспособность, позволяют нарастить боевые возможности для выполнения задач по уничтожению врага в любых условиях обстановки и при всех существующих формах применения.

В частности, по состоянию на данный момент очень актуальным был и остается вопрос противовоздушной обороны нашего государства, в том числе борьба с «шахедами» и ракетными обстрелами в зоне ответственности ОСГВ «Север», которые постоянно угрожают нашим объектам, как военным - так и гражданским, особенно критической инфраструктуре. Поэтому такие образцы ВВТ как «Гепард» (зенитная самоходная артиллерийская установка 1А2 Gepard) и «Виктор» (мобильный зенитный комплекс MR-2 Viktor), полученные в качестве международной технической помощи, позволили создать действенную систему зенитного артиллерийского прикрытия из мобильных огневых групп, которые очень успешно уничтожают вышеупомянутые БПЛА и ракеты врага.

Эффективность применения этих образцов ВВТ можно оценить по сообщениям СМИ относительно практического уничтожения БПЛА (почти во всех случаях до 90%) после каждого воздушного нападения противника.

- Войска группировки «Север» постоянно проводят учения в условиях, максимально приближенных к боевым. Какие методики сейчас используются? Применяется ли опыт НАТО?

- Сочетание опыта современной войны и методики подготовки по западным стандартам позволило нам значительно нарастить готовность войск. В Северной операционной зоне созданы и функционируют около пятидесяти тренировочных баз с полосами препятствий и тактическими полями для проведения упражнений по огневой подготовке. С личным составом работают опытные сержанты – опора современной армии. Именно они вместе с инструкторами доводят готовность подразделений до необходимого состояния. Тренировочная база постоянно совершенствуется. Создаются новые учебные места, например к традиционным полосам препятствий добавляется имитация городской застройки, где военнослужащие отрабатывают методику зачистки домов и работу в команде во время штурмовых действий.

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