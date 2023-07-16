ВСУ обратили в бегство россиян под Белогоровкой 16.07.2023, 10:53

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Убегавших накрыла огнем 54-я механизированная бригада.

В районе Белогоровки российские оккупанты пытались бежать под натиском ВСУ, однако украинские военные не позволили врагу этого сделать. Как следствие - не только 300-е.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Как пишет Сырский, на видео можно увидеть работу 54-й отдельной механизированной бригады.

«Район Белогоровки. Работает «Ворон» из 54-й ОМБр. Бежали куда-то орки. В итоге - 200 и 300», - пишет Сырский.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские военные сосредотачивают усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

Как пишет Институт изучения войны, ВСУ достигли территориальных успехов на южном фланге Бахмута, а также продвинулись в районе Андреевки и пересекли Канал Северский Донец-Донбасс.

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