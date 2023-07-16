Белорус отправился в путешествие в Украину и пропал 4 16.07.2023, 10:59

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Перед этим он опубликовал странное обращение к Пригожину.

Белорус Павел Брель отправился в путешествие из Польши в Буковину — область, расположенную на границе Украины и Румынии. Через два дня после начала пути связь с мужчиной прервалась. «Зеркало» пересказывает, что об этом известно.

Павел Брель — пиарщик, ему 36 лет. С недавнего времени живет в Варшаве. В начале этого месяца Павел поехал в путешествие: 6 июля выехал из Варшавы в Поронин — небольшое село на юге Польши, недалеко от Закопане. В ночь с 6 на 7 июля он был в одном из гостевых домов в Поронине, на следующий день там же переехал в другой — это следует из сообщений, которые он сам отправлял близким.

Днем 8 июля белоруса все еще видели в Поронине. В последний раз его заметили на заправке ORLEN: Павел просил работников дать ему зарядку для телефона. С тех пор он не выходит на связь.

По словам знакомой Павла, 7 июля он утверждал в переписке со своей матерью, что ему что-то подмешали в еду. Также белорус жаловался на шумных попутчиков по дороге в Поронин. За пару часов до того, как Павел перестал выходить на связь, он опубликовал пост в Facebook, содержание которого встревожило знакомых мужчины. Например, там было обращение к Евгению Пригожину с просьбой вернуть свои вещи.

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