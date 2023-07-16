«Хлопотливая тетенька» намек поняла Эль Мюрид

16.07.2023, 11:22

4,922

Эль Мюрид

Для одних - статуэтка с тротилом, а другим - «неуспешное покушение».

История с покушением на Симоньян и Собчак, возможно, имеет сугубо внутренний характер. Представить себе, что радикальные националисты вошли не просто в контакт, а действуют по указанию украинских спецслужб - ну, это как-то не слишком удачная версия. Хотя, понятно, может быть что угодно.

Скорее, здесь сугубо внутренние события: либо это недвусмысленное предупреждение о том, что колебания недопустимы и нужно играть свою роль, как написано, либо потребовался ореол мучеников, но совсем доводить дело до полноценного покушения нет смысла, в конце концов, не какой-то военкор, которых пучок за пятачок, а кадры ценные. А потому для военкора - статуэтка с тротилом, а главреду RT - «неуспешное покушение» на нее. Сословное общество все-таки, к разным сословиям и относятся по-разному.

«Хлопотливая тетенька», к примеру, после аналогичного «неудачного покушения» на нее как с цепи сорвалась - значит, намек поняла правильно, теперь нужно, чтобы и девушки не пытались «и нашим, и вашим», а придерживались бы четко линии партии.

В любом случае, если речь идет о каких-то намеках, то содержательная часть этих намеков очень хорошо известна тем, кому они адресованы. Мы можем только гадать, отмечая сам факт таких своеобразных сигналов. Новое время - новые формы общения, ничего не поделаешь.

Эль Мюрид, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».