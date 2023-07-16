Как выглядят самые дешевые «двушки» в центре Минска 2 16.07.2023, 11:36

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Все квартиры находятся в пределах первого кольца.

Портал Realt.by решил посмотреть, в какую сумму обойдутся самые дешевые двухкомнатные квартиры в пределах первого кольца Минска. Некоторые из них имеют балкон и находятся недалеко от метро. Показываем, как они выглядят и сколько стоят.

Улица Гебелева (Московский район)

В четырехэтажке 1959 года постройки на Гебелева, 3 продается двушка на первом этаже. Ее площадь — 45,13 м², кухня — 5,17 м².

В доме в 2005 году был проведен капитальный ремонт. В квартире одна комната является проходной. Санузел — совмещенный, балкона нет. Окна выходят на две стороны. В кухне стены частично облицованы плиткой, в санузле — стены и пол. В комнатах полы деревянные.

Дом находится недалеко от трех станций метро.

Стоимость квартиры — 55 тысяч долларов. Квадрат — 1219 долларов.

Улица Романовская Слобода (Центральный район)

На Романовской Слободе, 10 в доме 1966 года постройки продается квартира. Дом возвели в девять этажей. Двушка находится на первом и занимает 35,2 м², кухня — 7,4 м².

Капремонт проводили в 2010 году. В квартире одна комната проходная, санузел здесь тоже совмещенный. Балкона нет. Двушка нуждается в ремонте. Полы — деревянные, окна — стеклопакеты.

Дом находится рядом со станциями метро «Фрунзенская» и «Юбилейная площадь».

Квартира стоит 65 тысяч долларов. Метр обойдется в 1847 долларов.

Улица Гебелева (Московский район)

Четырехэтажный дом на Гебелева, 1 был возведен в 1958 году. Квартира, что выставлена на продажу, располагается на последнем этаже. Ее площадь — 45,5 м², кухня — 5,4 м².

Обе комнаты в квартире отдельные. В двушке есть балкон и совмещенный санузел. Капремонт в доме проводили в 2019 году. Санузел отделан плиткой, полы в комнате — деревянные, лежит линолеум.

Поблизости от дома располагаются три станции метро.

Цена двушки — 65 тысяч долларов. Метр — 1429 долларов.

Улица Захарова (Партизанский район)

Пятиэтажка на Захарова, 69 была построена в 1968 году. Капитальный ремонт там проводили в 2019 году. Двушка находится на первом этаже и занимает 48,3 м², на кухню отведено 6,4 м².

В квартире есть две отдельные комнаты. Также тут имеются застекленный балкон и раздельный санузел. На полу лежит плитка и ламинат.

Самая ближайшая станция метро — «Пролетарская».

Цена двушки — 64 700 долларов. Квадрат стоит 1340 долларов.

Улица Андреевская (Партизанский район)

Пятиэтажка на Андреевской, 3/2 была построена в 1970 году. На втором этаже продается квартира площадью в 52,7 м², кухня занимает 6,5 м².

Капитальный ремонт там был сделан в 2019 году. В квартире две отдельные комнаты. Санузел — раздельный, балкон застеклен. Окна выходят на две стороны.

До станции метро «Пролетарская» около 15 минут ходьбы.

Цена двушки — 62 тысячи долларов, метр стоит 1176 долларов.

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