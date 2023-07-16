Когда из Беларуси уйдет тропическая жара? 16.07.2023, 11:59

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Синоптики назвали неожиданную дату.

В Беларусь вернулась изнуряющая жара: синоптики предупредили, что температура поднимется до +30..35°С и объявили оранжевый уровень опасности. Но, судя по дальнейшим прогнозам погоды, потерпеть духоту осталось совсем чуть-чуть. Специалисты сообщили, что на неделе с 17 по 23 июля белорусов ждет похолодание.

«Телеграф» узнал, на сколько градусов опустится столбик термометра и кому повезет с дождями.

Беспощадная жара

Согласно прогнозам Белгидромета, ближайшие несколько дней будут жаркими.

Так, на воскресенье, 16 июля, синоптики объявили из-за высоких температур оранжевый уровень опасности. Днем воздух прогреется до +30..+34°С, а по Брестской области местами — до+35°С.

По словам специалистов, кратковременных дождей можно ждать лишь к вечеру в крайних западных районах страны.

В МЧС напомнили, что в жару нужно:

надевать головные уборы;

защищать открытые участки тела и пользоваться солнцезащитными кремами;

пить больше воды;

избегать длительного нахождения на солнце;

не заниматься активным спортом при температуре выше 25°С.

Как отметил белорусский синоптик Дмитрий Рябов, жара сохранится и в понедельник 17 июля. В республике ожидается от +27°C…+30°C.

К слову, в Европе также зафиксировали рекордную жару. Например, в Греции столбик термометра уже достиг отметки в 40°C. Там, а также в некоторых частях южной Испании, юго-восточной Италии, даже ожидают повышение температуры до 47°C.

Похолодание уже близко?

Однако уже во вторник 18 июля противникам жары станет заметно легче. Специалисты ожидают, что температура понизится до +22°C…+26°C.

«Инициативу в атмосфере перехватят более свежие, прохладные, влажные воздушные массы с северо-запада Европы», — сообщил Рябов.

По его прогнозу, температура воздух станет даже «немного ниже климатической нормы».

Ночью в среду, 19 июля, синоптик пообещал +9°C…+14°C. Днем — от +19°C по Могилевской области до +26°C по Брестской. Существенных осадков эксперты не прогнозировали.

А вот в четверг на погоду в стране повлияют влажные атмосферные фронты с Западной Европы. Они и принесут дожди и даже грозы. Кроме того, днем в четверг синоптики ожидают +15°C по западу до +24°C по востоку, а в пятницу +13°C…+19°C.

Прогноз погоды на выходные 22-23 июля

Что касается погоды в следующие выходные, то, по предварительным данным, будет прохладно, дождями и грозами.

Ночью Рябов спрогнозировал +10°C…+15°C. Днем в субботу 22 июля, возможно, будет от +18°C до +21°C. В воскресенье 23 июля ожидают от +14°C по востоку до +20°C по западу.

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