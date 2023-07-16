Резвый бег лошади Лаврова Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

16.07.2023, 12:10

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Кавалерийская «атака» произведена в Таиланде.

Мощный ответ дан путинской «дипломатией» на вильнюсский саммит НАТО и военное сотрудничество блока с Украиной.

Кавалерийская атака произведена в Таиланде. Прорыв пока не достигнут, но движение есть. Сергей Лавров продвинул на встрече с министром иностранных дел Таиланда фундаментальную идею: «Мы обсуждали с главой МИД возможность использования карт «Мир».

Попытка, конечно, судьбоносная. Как вырваться из «капиталистического окружения» западных платежных систем? Просверлить дырочку в мир?

Министр иностранных дел, работающий коммивояжером. Когда не умеешь делать свою работу, только и остается, что заниматься всякой чепухой. А работа дипломата, чтобы вместо боевых действий в Украине (за которые лично Лавров несет ответственность) были переговоры и достижение прочного мира. Тогда и с платежными системами вопрос разрешится. Сам собой.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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