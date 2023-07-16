ВСУ прорывают Южный фронт и заходят в тыл: Гиркин запаниковал из-за освобождения Старомайорского 16.07.2023, 12:23

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Диверсант заявил, что украинская армия «срезала» стратегический Времевский выступ.

Освобождение Старомайорского становится тактическим успехом ВСУ, который в течение нескольких суток может перерасти в стратегический прорыв российской линии обороны.

Российский диверсант Игорь Стрелков-Гиркин прокомментировал тревожную для российской армии информацию об отступлении российской армии на Южном фронте, где оккупанты были выбиты из села Старомайорское, передает dialog.ua.

В своем Telegram-канале он предупреждает, что в случае подтверждения указанной информации ситуация для российской армии становится угрожающей.

Освобождение Старомайорского становится тактическим успехом ВСУ, который в течение нескольких суток может перерасти в стратегический прорыв российской линии обороны.

Более того, Гиркин сообщает о том, что подразделения украинской армии не только продвинулись вперед, но и полностью срезали так называемый Времевской выступ, продвинувшись вглубь российских позиций сразу на нескольких направлениях.

По его словам, основной задачей ВСУ является прорыв линии обороны и заход в тыл обороняющейся российской группировки, которая может рухнуть, поскольку на данный момент остается загадкой то, насколько подготовлены и укомплектованы российские подразделения, находящиеся на Южном участке фронта. Гиркин подчеркивает, что в этом смысле минные заграждения и ДОТы имеют второстепенное значение.

«Враг достиг тактического успеха. Выльется ли этот успех во что-то более значительное, чем продвижение на 3-4 километра - будет понятно буквально в течение пары суток», - говорит Гиркин. По его словам, возможно, ВСУ вскоре смогут прорваться в тыл обороняющейся группировки.

Это направление долгое время удерживала 58-я армия генерал-майора Ивана Попова. С начала контрнаступления ВСУ она вела бои на Запорожском направлении, в этом направлении ВСУ планировали перерезать «сухопутную дорогу» в Крым.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на прошлой неделе снял Попова с должности из-за его доклада о необходимости ротации и пополнения. Глава генштаба Валерий Герасимов обвинил Попова в дезинформации и паникерстве. Попов в свою очередь обвинил начальство в предательстве армии: «Нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло обезглавив армию в самый тяжелый момент».

Z-канал Романов Lite сообщал, что Попов летом прошлого года готовил доклад о критическом состоянии фронта до его провала в Харьковской области. За этот доклад Попова убрали с Харьковского направления.

Прошлой осенью опасения Попова реализовались - ВСУ за короткий срок смогли отвоевать всю Харьковскую область (400 кв. км территории), захватить штаб группировки в городе Изюм, сотни единиц техники и склады вооружения армейского уровня.

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