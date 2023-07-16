«Верю в лучшее и остаюсь белорусской» 16.07.2023, 12:30

Минчанка рассказала, что стало для нее мощной мотивацией.

Журналисты «Салідарнасцi» поговорила с белорусами в Беларуси о настроении и планах.

Анна (Минск): «Верю в лучшее и остаюсь белорусской»

— Самый дорогой моему сердцу человек — политзаключенный. Поэтому я смотрю на личную жизнь и жизнь в стране через эту ситуацию. Вопросы экономики, уровня жизни, обустройства городов сейчас волнуют меня во вторую очередь.

Сейчас лето, на улицах Минска много людей. Жизнь выглядит размеренной и обычной, но сейчас она проходит мимо меня. Все мои знакомые, которые знали и понимали ситуацию в стране от и до — уехали. Вижу, что на работе коллеги тоже понимают, что в стране явно что-то не так. Но у многих семьи, дети, они даже боятся думать и переживать о родине. Мне тоже советуют не переживать.

Анна продолжает, что многие ее знакомые заняты зарабатыванием денег. Ищут подработки, на одну зарплату мало кто живет. В организации, где работает девушка, сейчас наблюдается кризис, но массово люди не увольняются, да и новые работники тоже периодически приходят.

— Конечно, многие переживают за будущее. Но в основном за себя и своих детей. Я не встречаю сейчас людей, которые бы переживали о белорусском языке, культуре, о том, что наше наследие разрушила сначала российская империя, потом Советский союз, а сейчас и режим Лукашенко.

По поводу войны люди тоже переживают — боятся вторжения в Беларусь. Кто россиян, кто украинцев, кто и тех, и тех. У многих родственники в этих странах, или вообще в обеих.

Анна признается, что планов на будущее не строит. Сейчас девушка заставляет себя жить и набираться опыта, чтобы потом строить жизнь, которая была бы лучше сегодняшней.

— У меня есть мотивация: после выхода из тюрем близких людей, сказать им: смотрите, у нас есть это и то, мы можем быть там и там, а не «извините, мне было тяжело, я сидела и плакала». Когда политзаключенные будут на свободе, им нужны будем мы — живые и счастливые.

В столь сложное для страны и лично для Анны время ее также поддерживает вера:

— Я верю в Бога, в то, что он не оставит нас и наш народ. Но для этого и нам нужно понимать, что мы живем плохо не только из-за Лукашенко, а еще и потому, что годами поддерживаем советский менталитет в своих семьях, не интересуемся своей историей, культурой и языком. Тем не менее, я верю в лучшее и остаюсь белорусской.

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