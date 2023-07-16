В Мариуполь «прилетели» ракеты Storm Shadow 16.07.2023, 12:35

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На базах войск РФ на юге происходит «что-то серьезное».

В оккупированном Мариуполе утром 16 июля сообщили о взрывах.

Позже стало известно, что в город прилетели крылатые ракеты Storm Shadow, передает obozrevatel.com.

В частности, кремлевские пропагандисты по состоянию на 10:35 заявили, что в Мариуполе «громко». Они сообщили, что оккупанты из-за «бавовны» подняли в небо свою авиацию, однако заверили, что якобы «все в порядке».

«Сохраняйте спокойствие, все в порядке», – призвали пропагандистские паблики.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил факт взрыва.

«Вообще сверхвысокая активность работы ПВО оккупантов по всей линии Розовка (Запорожская область) – Никольское – Мангуш – Мариуполь. Набираемся терпения. Что-то происходит и это что-то очень приятное», – отметил он.

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