Как выглядит массированная комбинированная атака дронов на Севастополь: яркие видео 2 16.07.2023, 12:43

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По российскому флоту нанесли удары с воздуха и моря.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью и утром беспилотники массово атаковали российский флот в Крыму.

Мощные взрывы прогремели в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.

Позже появились многочисленные кадры «комбинированной атаки» дронами.

Крымские телеграм-каналы также утверждают, что на одном из видео морской дрон атакует военные корабли РФ.

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