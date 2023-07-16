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Как выглядит массированная комбинированная атака дронов на Севастополь: яркие видео

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  • 16.07.2023, 12:43
  • 7,164
Как выглядит массированная комбинированная атака дронов на Севастополь: яркие видео

По российскому флоту нанесли удары с воздуха и моря.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью и утром беспилотники массово атаковали российский флот в Крыму.

Мощные взрывы прогремели в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.

Позже появились многочисленные кадры «комбинированной атаки» дронами.

Крымские телеграм-каналы также утверждают, что на одном из видео морской дрон атакует военные корабли РФ.

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