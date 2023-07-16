Как выглядит массированная комбинированная атака дронов на Севастополь: яркие видео

Как выглядит массированная комбинированная атака дронов на Севастополь: яркие видео2
- 16.07.2023, 12:43
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По российскому флоту нанесли удары с воздуха и моря.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня ночью и утром беспилотники массово атаковали российский флот в Крыму.
Мощные взрывы прогремели в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы.
Позже появились многочисленные кадры «комбинированной атаки» дронами.
Крымские телеграм-каналы также утверждают, что на одном из видео морской дрон атакует военные корабли РФ.