Кондиционеры, вентиляторы, охладители воздуха: во сколько белорусам обойдется жизнь в жару 1 16.07.2023, 12:59

Цены на такие товары могут повышаться из-за сезонности.

В Беларуси снова жара — а значит, особую популярность приобретает климатическое оборудование. Конечно же, цены на такие товары могут повышаться из-за сезонности. Myfin.by посмотрел, во сколько сейчас обойдется покупка вентилятора, кондиционера, увлажнителя воздуха и другого климатического оборудования.

Вентиляторы

Самый бюджетный вариант борьбы с жарой — вентилятор. С ним не придется устанавливать дорогостоящее оборудование, поэтому есть возможность сэкономить. Стоимость зависит от производителя и доступных функций.

Цена на небольшие настольные вентиляторы варьируется от 15 до 50 рублей. Это хороший вариант для офиса, но вряд ли будет удобно использовать его в домашних условиях.

Классические варианты без «навороченных» функций обойдутся в 70−100 рублей. Есть варианты и подороже — от 100 до 1500 рублей с пультом ДУ, большим количеством опций и электронным управлением.

В последнее время особой популярностью пользуются вентиляторы-колонны. Они лучше вписываются в интерьер, так как выглядят современно и красиво. Их цена — от 80 до 500 рублей.

Кондиционеры и сплит-системы

Разница между кондиционерами и сплит-системами есть. Не будем вдаваться в сложные технические подробности. Все зависит от количества блоков, из которых состоит оборудование.

Для начала рассмотрим стандартные варианты. Сплит-система обойдется в 800−2000 рублей, если выбирать из бюджетных производителей.

Есть варианты и подороже: от 5000 до 20 000 рублей. Сразу отметим, что такие системы могут обслуживать огромную площадь (около 300 квадратных метров), поэтому нет никакого смысла устанавливать в небольшой квартире.

Кондиционеры стоят примерно столько же, сколько и сплит-системы. Их цена — от 800 до 2000 рублей в зависимости от того, какого производителя выбираете.

Сразу отметим, что к сумме самой покупки необходимо добавить стоимость установки оборудования (хотя нам все же удалось найти несколько вариантов, когда эта опция идет в подарок при покупке сплит-систем и кондиционеров). Если приобретаете без монтажа, то будьте готовы отдать от 250 рублей.

В качестве удобного варианта можно выбрать мобильный кондиционер. Он не требует специальной установки, достаточно просто поставить в помещении и включить. Правда, такое удовольствие обойдется не очень дешево. Цена на это оборудование — от 800 до 1500 рублей.

Проветриватели

Проветриватель — это прибор, который помогает с закрытым окном проветрить помещение, запуская свежий воздух. Сразу отметим, что есть несколько бюджетных, но не очень удобных вариантов за 27−30 рублей.

Речь, скорее, о современных компактных приборах. Они устанавливаются на стену и не занимают много места. Их стоимость — 700−3500 рублей. Многие из них имеют функцию нагрева, которая будет очень актуальна в зимний период. За монтаж такого прибора придется отдать еще от 150 рублей (в зависимости от выбранного подрядчика).

Охладители воздуха

Охладители воздуха помогают не только в летнюю жару. Большинство таких приборов также выполняют функции очищения и увлажнения воздуха. Если нет возможности приобретать дорогостоящую сплит-систему, то можете обратить внимание на охладители воздуха.

Прибор можно разместить на столе или поставить на пол. Цены ниже, чем на кондиционеры: удалось найти варианты от 300 до 600 рублей. Монтаж не нужен, так что на этом тоже есть возможность сэкономить.

Есть и мини-варианты, которые можно поставить на рабочий стол рядом с собой. Их цена — 40−50 рублей.

Увлажнители воздуха

Увлажнители воздуха полезно использовать не только зимой, но и в любое время года. Это оборудование не снижает температуру в помещении, но помогает увеличить влажность. Это важно для нормального функционирования организма и комфорта.

Разновидностей увлажнителей воздуха огромное количество: паровые, ультразвуковые, с ароматизацией и многие другие.

Остановимся на классическом варианте, который подойдет для комнаты в 20−25 квадратных метров. Цена — от 70 до 100 рублей от бюджетного производителя и от 150 до 500 — от известных компаний.

Есть и портативные увлажнители, которые можно использовать, если держать прямо рядом с собой (рассчитаны на площадь 3−5 метров). Их цена — от 15 до 60 рублей.

Очистители воздуха

Очистители не охлаждают воздух, но зато помогают в фильтрации. Дышать в жару точно станет значительно легче.

За стандартное оборудование для комнаты в 20−25 «квадратов» будьте готовы отдать 200−500 рублей. Если планируете приобретать более мощный прибор у известного производителя, то и цена будет значительно выше — от 1000 до 3000 рублей. В таком оборудовании предусмотрено и множество функций: таймер, избавление от неприятных запахов, УФ-лампа и др.

Мини-очистители воздуха для маленькой площади (3−5 квадратных метров) обойдутся в 60−80 рублей. Правда, чтобы почувствовать эффект, придется держать предмет рядом с собой.

Климатические комплексы

Климатические комплексы — это универсальные установки, которые могут сочетать в себе функции множества приборов. Например, увлажнение и очищение воздуха, охлаждение, вентиляцию. Устройство поможет создать необходимый микроклимат для комфортной жизни.

Стоимость климатических комплексов — от 900 до 1800 рублей. Цена будет зависеть от необходимой площади обслуживания, функциональности и бренда производителя. Дополнительной установки не требуется. Прибор можно разместить на столе, полу или стене. Стандартные климатические комплексы подходят для комнат от 20 до 50 метров.

Какое климатическое оборудование стоит приобрести?

Выбор климатического оборудования зависит от многих факторов. Прежде всего, от целей. Если необходимо быстро и недорого справиться с жарой, то подойдут обычные вентиляторы и охладители воздуха. Если позволяет бюджет, то в комнате можно установить проветриватель, кондиционер или сплит-систему.

Если ваша цель — это забота о микроклимате в квартире, то стоит обратить внимание на увлажнитель и очиститель воздуха. Более дорогой вариант — климатический комплекс, который выполняет множество функций: от охлаждения до вентиляции.

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