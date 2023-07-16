В Витебской области Беларуси прогремел мощный взрыв 5 16.07.2023, 13:16

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Многоэтажное здание «сложилось» в считанные секунды.

Работники пожарного аварийно-спасательного отряда Витебского УМЧС подорвали здание бывшей мельницы в г.п. Ушачи Витебской области.

Об этом сообщает пресс-служба МСЧ.

Мельница в Ушачах охранного статуса не имела. Но такие объекты всегда имеют ценность как свидетельство промышленного развития региона.

Краеведы отмечают, что в Витебской области наблюдается целая кампания по подрыву всего старого. «Подразделения МЧС оказывают помощь по ликвидации неэксплуатируемых зданий и сооружений» — так называют это те, кто уничтожает старые здания.

«Каждый год МЧС отчитывается, сколько всего было уничтожено, будто это какое-то достижение, а не показатель запущенности региона в целом», — комментирует историк на условиях анонимности.

Так, в Освее взорвали каменное здание, снесли усадьбу в деревне Двор-Гомель, усадьбу Хлюстиных в Ореховске и т.д.

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