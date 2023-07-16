ВСУ прорвали оборону РФ и пошли вперед на Бердянском направлении 16.07.2023, 13:47

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Российских военных отбросили на значительное расстояние.

Украинские военные продолжают деоккупировать территорию от российских захватчиков. ВСУ продвинулись на одном из участков Бердянского направления фронта.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Он также отметил, что там продолжаются тяжелые бои, передает «24 канал».

Шершень подчеркнул, что на Юге Украины Силы обороны ведут успешное контрнаступательное движение по освобождению своей территории. В частности, наши военные оттеснили врага на значительное расстояние.

«На Мелитопольском направлении положение без изменений, а вот в Бердянском направлении есть продвижение в глубину обороны противника вдоль определенной линии фронта на один километр», – сказал он.

Несмотря на это, россияне продолжают накрывать наших защитников шквальным огнем. По словам спикера Таврического направления, только за один день оккупанты совершили 570 обстрелов населенных пунктов, граничащих с линией фронта. В то же время украинские войска уничтожили 43 россиянина, еще 93 получили ранения.

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