«В химчистке я неплохо зарабатывал, но все тут же спускал» 16.07.2023, 13:55

Белорус с «нуля» создал бизнес на реставрации обуви – и пьет заслуженное шампанское.

Начать с абсолютного нуля и всего за год вырасти в успешную мастерскую – так можно.

Купил оригинальные кроссовки – накрывай на стол, событие. Но праздник может продлиться лишь до первой лужи. А там – бегом на реставрацию.

Портал Tochka.by наведался в обувной сервис и узнал, сколько стоит организовать такой бизнес и как правильно лелеять любимые ботинки.

Время есть, а денег нет

Максим Недвецкий в свои 24 года владеет сервисом по уходу за обувью. Начинал абсолютно с нуля – как по знаниям, так и по деньгам.

Еще год назад Максим – сотрудник компании по химчистке ковров. До этого крутился в клининге. Работал и смотрел по сторонам, чем другие горят. В Минске стали открываться обувные сервисы, где убитые кроссы возвращали к жизни. Парень решил – тема, нужно торопиться. И ушел с работы.

Для старта бизнеса – только стены общаги и пара сотен на кармане. Зато есть идея. Максим купил пенные средства и щетки на маркетплейсе. Дальше – опыт клининга и химчистки, да «гугл в помощь». Тер свои ботинки и друзей.

«Разные были мысли. Прокручивал в голове: может, зря бросил работу», – вспоминает Максим.

Но близкие поддерживали, особенно девушка. Одна только бабушка сокрушалась: мол, фатальная ошибка – уйти из химчистки.

Деньги на домашнем детоксе быстро вышли, и Максим устроился ночным администратором в фитнес-клуб.

«В химчистке я неплохо зарабатывал, но все тут же спускал. Работа высасывала силы, разряжался на тусовках», – рассказал он.

Сейчас парень мыслит как бизнесмен. Свободные деньги – в оборот.

В какой-то момент пришло понимание, что много не «нагуглишь», и Максим вышел на ребят, которые давно в обувном сервисе. За 1000 долларов они нашептали, как верно наладить технические процессы, какие химические средства закупать. Эти советы стоили своих денег, уберегли от факапов.

Максим и его команда

Младший брат Максима вернулся из армии – и получил в руки краски. Специальные, в строительном их не найдешь. Так начали чистить и красить обувь вдвоем.

Миновала пара месяцев. Максим нанял швею, купил машинку, снял помещение.

Из последних покупок – станок-финишер: набойки ставить, подклеивать подошвы, полировать обувь. На все про все ушло примерно 15 тысяч долларов.

Осталось сделать покрасочную камеру, чтобы удобнее было. Это в планах «на завтра».

Итого в команде пять человек – швея, человек на покраске, на чистке, администратор и курьер.

Большая стирка

Самое тяжкое – восстановить обувь после попыток клиентов: когда они затирали пятно содой, уксусом, порошком или просто постирали неудачно.

Если классическую обувь категорически нельзя бросать в машинку, то стирать кроссы можно – но не все. Нужно оценивать комбинацию цветов и материалов. В Instagram Максим бесплатно консультирует на этот счет подписчиков.

Чистая работа

И клиенты идут. Даже несмотря на ценник выше среднего по рынку.

Совсем уже китайскую обувь не несут, она не стоит того. Несут брендовый оригинал, вплоть до Gucci и Hermes – или качественную реплику. Приплывает в мастерскую и настоящий эксклюзив, например, лоферы ручной работы из Лондона. Пару раз их надели, и теснение фольгой отклеилось.

Джентльмены заказывают глассаж – десять слоев полировки, блестящий эффект надолго. А за парней, которым «и так нормально», втихую сдают в чистку их туфли дамы.

Обувь некоторых клиентов привозят их личные водители. А кто-то приносит сразу несколько десятков кроссовок – на сезонное обслуживание.

Мастера покрасят царапины, подклеят или заменят элементы, выведут масляные пятна и следы битума.

Глубокая чистка стоит Br73.

Какую обувь не берут? Когда прогнозируют миграцию цвета, или если общий износ настолько сильный, что уже некуда перешивать. Совсем убитую обувь приносят фанаты – они готовы вложить еще одну стоимость в ремонт.

Самые крутые клиенты заказывают графику: например, в мастерской разрисовали кистью шлепанцы – за Br120. Просто перекраска стоит Br69. Если ношеные кроссы перекрашивать, то идет еще и поверхностная чистка за Br48.

Дедлайн любой работы – неделя. Мастерская Максима в месяц чистит и ремонтирует около 500 пар обуви.

«Мы всегда понимаем финальный результат. Подбираем правильные составы», – уверяет молодой бизнесмен.

Дело движется. На Максиме – продвижение бизнеса, анализ рынка. В некоторые дни он и сам за стойкой администратора постоит. Хватает денег и на зарплаты, и на аренду, и на расходники. На жизнь тоже остается – Максим только вернулся из евротура, проветрил мысли. Рискнул – и пьет заслуженное шампанское.

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