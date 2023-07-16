«В химчистке я неплохо зарабатывал, но все тут же спускал»
- 16.07.2023, 13:55
Белорус с «нуля» создал бизнес на реставрации обуви – и пьет заслуженное шампанское.
Начать с абсолютного нуля и всего за год вырасти в успешную мастерскую – так можно.
Купил оригинальные кроссовки – накрывай на стол, событие. Но праздник может продлиться лишь до первой лужи. А там – бегом на реставрацию.
Портал Tochka.by наведался в обувной сервис и узнал, сколько стоит организовать такой бизнес и как правильно лелеять любимые ботинки.
Время есть, а денег нет
Максим Недвецкий в свои 24 года владеет сервисом по уходу за обувью. Начинал абсолютно с нуля – как по знаниям, так и по деньгам.
Еще год назад Максим – сотрудник компании по химчистке ковров. До этого крутился в клининге. Работал и смотрел по сторонам, чем другие горят. В Минске стали открываться обувные сервисы, где убитые кроссы возвращали к жизни. Парень решил – тема, нужно торопиться. И ушел с работы.
Для старта бизнеса – только стены общаги и пара сотен на кармане. Зато есть идея. Максим купил пенные средства и щетки на маркетплейсе. Дальше – опыт клининга и химчистки, да «гугл в помощь». Тер свои ботинки и друзей.
«Разные были мысли. Прокручивал в голове: может, зря бросил работу», – вспоминает Максим.
Но близкие поддерживали, особенно девушка. Одна только бабушка сокрушалась: мол, фатальная ошибка – уйти из химчистки.
Деньги на домашнем детоксе быстро вышли, и Максим устроился ночным администратором в фитнес-клуб.
«В химчистке я неплохо зарабатывал, но все тут же спускал. Работа высасывала силы, разряжался на тусовках», – рассказал он.
Сейчас парень мыслит как бизнесмен. Свободные деньги – в оборот.
В какой-то момент пришло понимание, что много не «нагуглишь», и Максим вышел на ребят, которые давно в обувном сервисе. За 1000 долларов они нашептали, как верно наладить технические процессы, какие химические средства закупать. Эти советы стоили своих денег, уберегли от факапов.
Максим и его команда
Младший брат Максима вернулся из армии – и получил в руки краски. Специальные, в строительном их не найдешь. Так начали чистить и красить обувь вдвоем.
Миновала пара месяцев. Максим нанял швею, купил машинку, снял помещение.
Из последних покупок – станок-финишер: набойки ставить, подклеивать подошвы, полировать обувь. На все про все ушло примерно 15 тысяч долларов.
Осталось сделать покрасочную камеру, чтобы удобнее было. Это в планах «на завтра».
Итого в команде пять человек – швея, человек на покраске, на чистке, администратор и курьер.
Большая стирка
Самое тяжкое – восстановить обувь после попыток клиентов: когда они затирали пятно содой, уксусом, порошком или просто постирали неудачно.
Если классическую обувь категорически нельзя бросать в машинку, то стирать кроссы можно – но не все. Нужно оценивать комбинацию цветов и материалов. В Instagram Максим бесплатно консультирует на этот счет подписчиков.
Чистая работа
И клиенты идут. Даже несмотря на ценник выше среднего по рынку.
Совсем уже китайскую обувь не несут, она не стоит того. Несут брендовый оригинал, вплоть до Gucci и Hermes – или качественную реплику. Приплывает в мастерскую и настоящий эксклюзив, например, лоферы ручной работы из Лондона. Пару раз их надели, и теснение фольгой отклеилось.
Джентльмены заказывают глассаж – десять слоев полировки, блестящий эффект надолго. А за парней, которым «и так нормально», втихую сдают в чистку их туфли дамы.
Обувь некоторых клиентов привозят их личные водители. А кто-то приносит сразу несколько десятков кроссовок – на сезонное обслуживание.
Мастера покрасят царапины, подклеят или заменят элементы, выведут масляные пятна и следы битума.
Глубокая чистка стоит Br73.
Какую обувь не берут? Когда прогнозируют миграцию цвета, или если общий износ настолько сильный, что уже некуда перешивать. Совсем убитую обувь приносят фанаты – они готовы вложить еще одну стоимость в ремонт.
Самые крутые клиенты заказывают графику: например, в мастерской разрисовали кистью шлепанцы – за Br120. Просто перекраска стоит Br69. Если ношеные кроссы перекрашивать, то идет еще и поверхностная чистка за Br48.
Дедлайн любой работы – неделя. Мастерская Максима в месяц чистит и ремонтирует около 500 пар обуви.
«Мы всегда понимаем финальный результат. Подбираем правильные составы», – уверяет молодой бизнесмен.
Дело движется. На Максиме – продвижение бизнеса, анализ рынка. В некоторые дни он и сам за стойкой администратора постоит. Хватает денег и на зарплаты, и на аренду, и на расходники. На жизнь тоже остается – Максим только вернулся из евротура, проветрил мысли. Рискнул – и пьет заслуженное шампанское.