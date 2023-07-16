Байден четко сказал, когда Украина вступит в НАТО 2 16.07.2023, 14:11

3,354

В Госдепе подтвердили слова президента США.

Если Украина сейчас станет членом НАТО, это означает, что НАТО будет в прямом конфликте с Россией, что повлечет «огромную эскалацию», чего США и страны НАТО не хотят.

Так в эфире Radio NV официальная представительница Госдепартамента США Андреа Калан прокомментировала слова президента США Джо Байдена о вступлении Украины в НАТО.

«Мы все намерены, чтобы Украина стала членом НАТО. Это однозначно. И президент Байден говорил вчера после встречи с президентом Зеленским о том, что сразу, когда война заканчивается, тогда начинаем этот процесс», - отметила Калан, отметив при этом, что Украина должна осуществить ряд реформ.

«Я могу просто подтвердить то, о чем говорили… Президент Байден сказал, что когда война заканчивается, тогда Украина станет членом НАТО. Я не знаю, как можно быть более ясным в этом вопросе», - заявила Калан.

То ж время она отметила, что только Украина будет решать, как будет выглядеть окончание этой войны.

«Я хочу сказать, что это не Соединенным Штатам решать, как должен выглядеть конец войны, а именно Украине. И мы будем поддерживать Украину в этом», - отметила она.

Заявление Байдена о вступлении Украины в НАТО

12 июля 2023 года во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что вопрос о том, «хотят ли Украину видеть в НАТО», больше не стоит.

Глава Белого дома также выразил восхищение стойкостью украинцев и подчеркнул, что Украина — пример для всего мира, а США делают все, чтобы как можно быстрее поставить Украине все необходимое для защиты от российской агрессии.

Байден подчеркнул, что поддержка Украины не ослабнет, а отказ президента РФ Владимира Путина от дипломатического прекращения войны путем вывода российских захватнических войск из Украины ошибочен.

«Мы не отступим. Я имею это в виду - наше обязательство перед Украиной не ослабнет. Мы будем выступать на стороне свободы и воли сегодня, завтра и столько, сколько это потребуется. Мы хотим, чтобы эта война прекратилась на справедливых условиях. На условиях, которые будут придерживаться основных принципов Устава ООН», - подчеркнул Байден.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».