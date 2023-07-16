Соловьев устроил скандал прямом в эфире, услышав неудобный вопрос об Украине 4 16.07.2023, 14:14

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Истерику пропагандиста показали на видео.

На фоне серьезных проблем России как на фронте, так и в тылу после военного мятежа Пригожина российским пропагандистам приходится все чаще отвечать на неудобные вопросы россиян.

Один из самых известных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев во время прямого эфира сорвался, услышав сразу несколько неприятных вопросов от зрителей о пропаже генерала Суровикина и о проблемах российской армии в Украине.

Вопросы настолько разозлили Соловьева, что он перешел к оскорблениям своих зрителей во время прямого эфира.

Фрагмент видео публикует телеграм-канал «Украина 365».

На вопрос о местонахождении Суровикина у Соловьева хватило выдержки сдержаться, однако реплика женщины по имени Наталья о том, что по итогам неудачных действий РФ в войне с Украиной необходимо менять методы управления и принятия решений вывела пропагандиста из себя.

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