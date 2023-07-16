Один из самых глубоких карьеров в Беларуси снова открыли для туристов 16.07.2023, 14:20

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Внешне он напоминает громадный амфитеатр.

Крупнейшее в Европе предприятие по разработке горных пород «Гранит» объявило о том, что вновь открыто для туристов и гостей города Микашевичи — теперь желающие могут посетить один из самых глубоких карьеров в Беларуси. Об этом сообщается на сайте компании.

Попасть с экскурсией на место разработки гранита можно будет с 18 июля.

Гранитный карьер около Мишевичей начали разрабатывать в 1973 году, за прошедшие десятилетия он достиг колоссальных размеров (1860 метров в ширину, почти три километра в длину) и глубины в 135 метров, «опустившись» ниже уровня моря. Внешне карьер напоминает громадный амфитеатр.

Именно добыче гранита обязаны своим появлением Микашевичи. До 2005 года это был рабочий поселок, а затем он получил статус города (в Беларуси пока это единственный такой случай).

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