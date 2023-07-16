«Хочется версию поумней, чем этот дурацкий колхоз» 1 Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

16.07.2023, 14:22

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На то тут и Собчак, чтобы о Симоньян не задумывались.

Маргарита Симоньян утверждает, что 18-ти летний неонацист Михаил Балашов из Москвы вместе с ватагой несовершеннолетних друзей так впечатлил своими подвигами украинскую разведку, что получил заказ на ее убийство и бонусом на устранение Ксении Собчак.

Оставим вопрос: «а почему Собчак?», который обсуждает нынче весь «патриотический» телеграм. На то тут и Собчак, чтобы о Симоньян не задумывались.

Все предыдущие покушения на российских пропагандистов, которые приписывают украинской разведке, она проводила удачно. В августе 2022 года на Рублевском шоссе в машине была взорвана Дарья Дугина. Она погибла. По данным российских спецслужб, исполнительница убийства сумела выехать в Эстонию. Кроме предполагаемого исполнителя, организатора выявить не удалось.

Вторым было убийство в апреле 2023 года Z-пропагандиста Владлена Татарского, в принадлежащем Евгению Пригожину пивбаре в Петербурге. Тогда полиция по горячим следам задержала передавшую взрывное устройство Татарскому – Дарью Трепову, которую использовали в слепую. Больше никого задержать не удалось.

В мае 2023 года в Нижегородской области была взорвана машина пропагандиста Захара Прилепина. Фигурант получил многочисленные тяжелые ранения, его охранник погиб. По горячим следам кого-то задержали, но потом отпустили.

Во всех трех громких покушениях на пропагандистов, либо никто не был задержан, либо это были простые исполнители. Все три покушения состоялись. Это говорит о профессионализме тех, кто это устроил и о тщательной подготовке терактов.

И вдруг, ни с того, ни с сего, украинская разведка так «отморозилась», что наняла убить Симоньян и Собчак «мамкиного националиста» из Москвы. Можно предположить, что у Кирилла Буданова закончились профессионалы и он, вдруг, начал нанимать для важных терактов детей. Но, скорее всего – это ФСБ, после пригожинского путча реабилитируется перед начальством. «Вот, Владимир Владимирович, Саму Дочь Собчака от смерти спасли, ну и Симоньян, тоже», - говорят они своему главному начальнику. Так что нет, не верим. Хочется версию поумней, чем этот дурацкий колхоз.

Телеграм-канал «Занимательная конспирология»

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