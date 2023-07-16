Офицер СВР раскрыл, где Путин может держать пропавшего генерала Суровикина 16.07.2023, 14:33

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Мятежных военачальников собрали в одном месте.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов раскрыл, где глава РФ Владимир Путин может удерживать российского генерала Сергея Суровикина, который впал в немилость после бунта ЧВК «Вагнер».

В эфире Ходорковский Live он отметил, что чистками неугодных Путину генералов, вероятно, занимается Третья служба ФСБ, а не Вторая, как ранее предполагали некоторые СМИ.

«Вторая служба здесь в принципе не причем, потому что она работает на иностранцев... Военными занимается третья служба, военная контрразведка. Судя по всему, его если должен кто-то вести, то именно она», - указал он.

Также Жирнов усомнился, что Суровикина держат в СИЗО «Лефортово». По его мнению, «плохих» для путинского режима генералов собрали в одном месте, чтобы выбить из них все «полезные» данные в рамках чистки внутри Минобороны РФ.

Это касается и командиров ЧВК «Вагнер», которые вместе с Суровикиным могут быть в специально созданной воинской части в Одинцово (город Московской области).

«Если ему предъявляется какое-то обвинение уголовное, тогда его должны были посадить в «Лефортово», то есть официальное СИЗО ФСБ, но, его там нет... Если бы его посадили в любую официальную тюрьму, об этом сразу же стало известно, так как у тюрьмы есть свой «телеграф»... Появилась информация, что каких-то генералов держат в Одинцово. Что там может быть? Вероятно, какая-то воинская часть, необязательно от ФСБ. Просто спецчасть или подразделение внутри ФСБ, куда собрали всех этих генералов, чтобы никто не знал, где они находятся», - указал он.

Жирнов считает: «Пригожин, и руководители «вагнеровцев», и генералы, которые были близки к Пригожину - все арестованы. Но, об этом пока не говорится», - подчеркнул он.

Как известно, с 23-24 июня Суровикин не появлялся на связи, считается, что он знал о планах Евгения Пригожина организовать мятеж в России. РосСМИ писали, что Путин проверяет его причастность к организации бунта.

По данным центра «Досье», Суровикин был членом ЧВК «Вагнер» с 2017 года. Российский военкор Владимир Романов сообщал, что Суровикина удерживают в одном из российских СИЗО с 25 июня.

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