Уснул на посту: украинские военные взяли в плен оккупанта-халтурщика 16.07.2023, 14:54

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Россиянина приняли «тепленьким» из блиндажа под Бахмутом.

Защитники Украины продолжают штурмовые операции под Бахмутом, во время которых захватывают оккупантов в плен. Иногда этому способствует и растерянность наемников армии РФ.

Так, одного из захватчиков бойцы ВСУ задержали, когда тот буквально уснул на позиции. Видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов в Telegram.

«Солдат спит, а служба идет», – прокомментировал он.

Отмечается, что наши бойцы зашли на вражеские позиции на Бахмутском направлении и обнаружили российского солдата, который в это время просто спал в блиндаже.

«Высовывайся. Вылезай. Иди прямо!» – указали ему украинские воины.

Выбравшись из подземного тайника и идя под прицелом оружия, сонный захватчик просился, чтобы его «не убивали».

«Я тебя не убью, на*й. Сдайся нормально в плен. Руки вверх подними», – ответил боец ВСУ, не скрывая раздражение поведением оккупанта, который пришел на чужую землю убивать, да еще и просит сохранить ему за это жизнь.

«Повезло, наши терпят», «Правильно говорят: крепкий сон делает жизнь длиннее, а представьте, если бы гранату бросили?», «Слава ВСУ! Это еще хорошие штурмовики. Он то вращается, то руки внизу держит. Было бы это ночью или в сумерках, вероятнее всего, получил бы пулю, потому что кто бы там разбирался: оборачиваешься ли ты, чтобы бросить скрытую гранату, или просто дурачок», – прокомментировали видео в сети.

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