Названы три лучших продукта, которые помогут охладиться в жару 1 16.07.2023, 15:04

1,708

Чувство бодрости не покинет даже при +40°C.

Лето – пора вкусных сезонных ягод и фруктов, время для морского отпуска и возможность скинуть с себя слои теплой одежды. Однако, когда столбик термометра подымается все выше и выше, мы начинаем ругаться на лето за его жару. Бороться с такими днями, которые заметно влияют на самочувствие, продуктивность и здоровье в целом, можно не только при помощи кондиционера или вентилятора. Охладить тело и выдержать жаркий период помогают также некоторые продукты.

Безусловно, важно следить за водным балансом: пить прохладную воду, молоко, свежевыжатые соки или легкие натуральные напитки без добавленного сахара. От пересоленной и сладкой воды стоит отказаться. А вот какие продукты обязательно нужно включить в рацион, чтобы летняя жара была вам нипочем, а чувство бодрости не покидало даже в +40°C, рассказала доктор и health-эксперт Ульяна Вернер.

Ягоды

Помогут выдержать жаркие дни: топ-3 продукта для сохранения бодрости летом

Ягоды богаты антиоксидантами, такими как витамин С и полифенолы. Эти вещества защищают клетки от повреждений свободными радикалами, которые образовываются под влиянием солнечных лучей и других внешних факторов. Они также помогают снижать воспаление, улучшают здоровье кожи и способствуют общему функционированию организма.

«Клубника состоит на 92% из воды, а такие ягоды, как черника и ежевика, состоят из воды на более 85%. Правильное увлажнение имеет важное значение при высоких температурах. Арбуз – на 92%, он хорошо справляется с поддержанием уровня воды в организме. Сливы на 85% состоят из воды, также они помогают предотвратить болезни сердца, инсульт и диабет 2 типа», – прокомментировала специалистка.

Овощи

Огурцы, помидоры, баклажаны и кабачки помогают поддерживать водный баланс. Овощи являются отличным источником витаминов и минералов, например, калий, магний. Эти питательные вещества важны для здоровья и поддержания правильной работы организма, включая функционирование иммунной системы. Огромным преимуществом является то, что вы можете экспериментировать в кулинарном плане: готовить овощи на гриле, делать различные вкусные салаты, а также смузи, соки и так далее.

«Некоторые овощи, такие как помидоры, содержат природные антиоксиданты (ликопен), которые могут помочь защитить кожу от ультрафиолетовых лучей. Они снижают риск повреждений от солнца и улучшают здоровье кожи», – подчеркнула Вернер.

Супы

Помогут выдержать жаркие дни: топ-3 продукта для сохранения бодрости летом

Мало кто задумывается, что суп – это отличная идея, когда на улице +30 и больше. Прежде всего супы, рагу и каши могут помочь повысить уровень гидратации, то есть способность организма управлять водными ресурсами.

«Кроме того, если вы любитель острой пищи, он может помочь вам охладить тело. Когда вы едите горячую или острую пищу, ваша нервная система чувствует повышение температуры, и это запускает работу потовых желез, называемых эккриновыми железами, чтобы высвобождать соленое. Поскольку в теле человека от 2 до 4 миллионов потовых желез, потоотделение действительно охлаждает вас эффективнее, чем рожок мороженого или холодный напиток», – заверила доктор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».