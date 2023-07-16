Последний Кадыров Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

16.07.2023, 15:11

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Придет срок и поплывет из телевизоров музыка балета «Лебединое озеро».

На фоне слухов об ухудшении здоровья Кадырова, тот огрызнулся: «Распространяют слухи, что меня убирают и на мое место ищут другого. На мое место никого не ищут, и я не допущу возникновения необходимости искать. Когда срок истечет, с позволения Аллаха, снова пойду на выборы. Если народ изберет, буду продолжать работать».

Аллаха он упомянул всуе. Этого его «Аллаха» зовут Путин. Захочет сменить – Аллах не поможет. Но не захочет. Зачем? И кого на место Кадырова ставить? Медведева? Мединского?

Но, вот что интересно – когда придет срок и поплывет над страной музыка балета «Лебединое озеро», а Кадыров будет мрачно сидеть перед телевизором, наблюдая танец маленьких лебедей, что случится? Что с ним будет?

Мы думаем, что «звезда» Кадырова закатится вместе с Путиным. Потому что Кадыров – всецело его продукт и держится только на личной связи с великим геополитиком. К тому же сильно зависим от денег из центра. И воинство его в Украине показало себя слабо. Так что, при всей нынешней показной мощи, Кадыров уязвим.

Кто бы ни пришел после Путина, мириться с этим продуктом разгульных нулевых лет новое руководство не будет. В каких формах будет изживаться кадыровщина, сказать сложно. Но этот процесс обязательно будет идти.

Возможно, что сегодня на место Кадырова никого не ищут (хотя, не факт), но это обязательно будет – передать свою власть по наследству кому-то из родственников, сохранив то, что есть сегодня, у Кадырова вряд ли получится.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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