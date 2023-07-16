«После оплаты обязательных расходов у них на руках остается две тысячи евро» 1 16.07.2023, 15:18

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Белорус сравнил работу в строительной сфере за границей и дома.

Издание «Салідарнасць» поговорило с белорусами о жизни в Беларуси, настроении и планах.

Виталий (Витебск): «Катастрофически вырос доллар»

— Есть какая-то напряженность, особенно в связи с последними событиями и возможным приездом вагнеровцев. Как-то непонятно, для чего они тут.

Что еще волнует? Катастрофически вырос доллар. Когда я планировал отпуск, 1000$ равнялась 2400 белорусским рублям, а сейчас — около 3100. А отдыхать за границей надо за доллары. В итоге не поехал, решил отдохнуть в Беларуси.

Мужчина также отмечает, что фирма, в которой он работает, периодически сталкивается со сложностями из-за санкций. Дело в том, что Виталий работает на американском оборудовании. Если происходит какая-то поломка, оригинальные запчасти поставляются в обход санкций, что занимает три-четыре месяца.

— Если так происходит, у нас простой. Фирма садится на картотеку и не платит ничего, кроме налогов. То есть зарплату работники не получают.

Заработная плата в строительной сфере, по словам Виталия, «стоит на месте».

— По себе не скажу, но вот у знакомых в Витебске это где-то 800-860 рублей. Люди жалуются, но не увольняются. Никого не держат: не нравится — уходите. Недавно к нам устроился подсобником молодой парень. Пришел, потому что ничего другого найти не мог, хотя у него есть автомобильная категория С. Ездил даже в Минск, заплатил агентству 120 рублей за поиск работы, и ничего.

При этом за границей ситуация на рынке труда существенно отличается. Например, несколько моих бывших коллег уехали работать от польской фирмы в Германию. После оплаты обязательных расходов у них на руках остается две тысячи евро. То есть колоссальная разница даже со средней зарплатой в Беларуси.

Виталий признается, что новостями в Беларуси интересуется и периодически их читает.

— В электронном варианте — это независимые СМИ, по телевидению смотрю только анонсы новостей, не дальше. А что там сейчас? Пропаганда и одна война, больше ничего не показывают. Из последних новостей больше всего удивила новость про то, что к нам приедут бойцы ЧВК «Вагнер».

Показывают, будто это положительное явление для нашей страны — перенять военный опыт. А три месяца назад говорили, что ЧВК состоит из завербованных уголовников. Какой положительный опыт они должны нам дать?

В окружении Виталия сегодня мало разговаривают на политические темы. В основном — про ЧП, цены, бытовые моменты.

— Сейчас люди боятся различных мнений. Это раньше могли спорить, а сейчас, наверное, пропаганда сделала свое дело и люди обсуждают такие темы только в кругу близких людей. Боятся инакомыслия.

Собеседник «Салiдарнасцi» признается, что иногда задумывается о переезде из Беларуси. В основном из-за финансовой составляющей, хотя и не исключает, что эмоционально чувствовал бы себя в другой стране «не таким зависимым».

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