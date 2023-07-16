Лимиты беспошлинного ввоза товаров в Беларусь заметно сократят

Лимиты беспошлинного ввоза товаров в Беларусь заметно сократят2
- 16.07.2023, 15:54
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Когда и как сильно.
Лимиты беспошлинного ввоза товаров в Беларусь через наземную границу сократятся вдвое (в денежном выражении) с 1 октября, сообщил Государственный таможенный комитет.
Лимиты будут снижены до 500 евро и 25 килограммов. Нынешние лимиты —1000 евро и 31 килограмм.
При превышении лимитов нужно будет платить пошлины: 30% от цены товаров. А если превышение будет по килограммам и при этом сами товары не очень дорогие — таможенники придумали хитрость: минимальная пошлина составляет четыре евро за один килограмм превышения.