Лимиты беспошлинного ввоза товаров в Беларусь заметно сократят 2 16.07.2023, 15:54

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Когда и как сильно.

Лимиты беспошлинного ввоза товаров в Беларусь через наземную границу сократятся вдвое (в денежном выражении) с 1 октября, сообщил Государственный таможенный комитет.

Лимиты будут снижены до 500 евро и 25 килограммов. Нынешние лимиты —1000 евро и 31 килограмм.

При превышении лимитов нужно будет платить пошлины: 30% от цены товаров. А если превышение будет по килограммам и при этом сами товары не очень дорогие — таможенники придумали хитрость: минимальная пошлина составляет четыре евро за один килограмм превышения.

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