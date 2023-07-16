«Дурак мыслью богатеет»: ВМС Украины объяснили, зачем Россия перекрашивает свои корабли 3 16.07.2023, 16:08

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Такие методы использовались еще во времена Второй мировой войны.

Российские военные начали окрашивать свои корабли в черный цвет. Надеются, что это якобы усложнит определение типа судна.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире телемарафона.

Как отметил Плетенчук, такие методы использовались еще во времена Второй мировой войны.

«Они закрашивают в черный цвет передние и задние части кораблей, чтобы в ночное время визуально было труднее определить тип корабля; для того, чтобы его можно было спутать с чем-то другим и на ночном фоне это должно как-то им помочь. Есть такая украинская пословица: «Дурак мыслью богатеет». Это об этой ситуации», - рассказал спикер.

Также Дмитрий Плетенчук добавил, что сейчас в Черном море находится 11 вражеских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет «Калибр». Общий залп составляет 12. В частности:

▪ в Азовском море находится один вражеский корабль;

▪ в Средиземном - восемь, среди которых носитель

«Это другие боевые единицы (в Черном море, - ред.), не ракетоносители. Возможно, произошло перемещение, поскольку враг почувствовал опасность, например, в Севастопольской бухте. Вариантов множество», - указал спикер.

Взрывы в Севастополе

Этой ночью во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Также в городе сообщали и о звуках стрельбы. Так называемый «губернатор» Михаил Развожаев заявил об «атаке дронов» в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.

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