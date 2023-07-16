Приключения звезд закатного путинизма 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

16.07.2023, 16:27

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Смешная история из «мира политических животных».

Фантастическая история о, якобы покушении на Собчак и Симоньян, могла бы вдохновить на создание смешного детского мультфильма. Лишённого, разумеется, разведок, неонацистов и тому подобных ужасов.

Вот представьте, что собрались на совещание бобры и лошади и стали горячо спорить, как подстроить каверзы двум наглым телевизионным ведущим. Одна из них насмехалась над лошадьми, другая над бобрами. Ну и пошла мультипликационная потеха с забавными приключениями.

Достоверность такого мультика была бы такой же, что и предложенный вниманию российской публики раскрытый «заговор» против Собчак и Симоньян. Смешная история из «мира политических животных». Такое впечатление, что ФСБ наняли поработать «на разогреве» у двух выходящих в тираж «звёзд» закатного путинизма.

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