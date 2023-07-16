«Каждый месяц я откладывал в среднем по 500-600 евро» 16.07.2023, 16:38

Как белорус поехал на заработки в Польшу.

До 2021 года Михаил жил и работал в Беларуси. После того, как на горизонте замаячила перспектива свадьбы, парень решил, что неплохо было бы подкопить денег и решил выехать на заработки в Польшу. Ему пришлось работать 6 дней в неделю по 8-10 часов и серьезно экономить. Свадьбу белорус сыграл, но теперь подумывает поехать в Польшу вместе с женой, пишет ex-press.live.

Бариста

Четыре года назад Михаил получил высшее образование педагога, однако по специальности никогда не работал. Последним местом работы до отъезда в Польшу была кофейня, где молодой человек был бариста и имел зарплату в районе 800 рублей.

— По большому счету, этих денег для жизни в нашем городе мне хватало. Мы с девушкой снимали на двоих однокомнатную квартиру, она также работала, поэтому жить вдвоем было вполне комфортно. Но в один прекрасный момент настал момент, когда пришло осознание, что пора делать следующий шаг и, наконец, спустя пяти лет узаконить наши отношения. А на такое мероприятие, естественно, нужны деньги. Недолго думая, посовещавшись с девушкой, я решил, что поехать на некоторое время в Польшу — это идеальный вариант, — рассказывает Михаил.

Для того, чтобы работать в Польше, ему необходимо было открыть визу, для этого он отправился в обыкновенное туристическое агентство, которое кроме всего прочего занималось и открытием рабочих виз.

— Мне предложили несколько видов работы, все они были связаны с физическим трудом, поэтому выбирать особо было не из чего. В основном, это были какие-то склады, ну я и выбрал склад продуктового магазина. Обещали зарплату в районе 1000 евро, а также помощь с поиском жилья. Вариант показался мне привлекательным, и я остановился на нем, — говорит парень.

По его словам, визу пришлось ждать довольно долго, около полутора месяцев. Вместе со страховкой и всеми сборами молодому человеку выставили счет практически в 1000 белорусских рублей, а саму визу открыли на полгода.

Рабочий продуктового склада

— Спустя примерно неделю после получения визы я отправился в Польшу. Этот склад находился в городе Люблин, поэтому я без труда добрался туда на обыкновенном рейсовом автобусе. Вещей у меня с собой было крайне мало, только один чемоданчик, поэтому сразу же я отправился к своему работодателю, — вспоминает Михаил.

Первым делом его оформили, а далее возникла небольшая заминка с жильем. При оформлении визы Михаилу пообещали помощь с жильем, однако по приезду ему сказали, что мест в бесплатном общежитии в данный момент нет и предложили мне снять хостел где-нибудь в городе.

— Честно говоря, такой расклад дел меня слегка шокировал, ведь я только что приехал, не знал ни города, ни языка. Как мне, по их мнению, было самому за пару часов что-то найти? На работу мне сказали выходить на завтра с утра, а до этого мне в идеале нужно было найти крышу над головой. На дворе стоял ноябрь — не самая приятная пора года, мягко говоря, — рассказывает молодой человек

Ситуация была критическая, по его словам, началась даже паника, ведь у него даже не было сотовой связи и выхода в интернет.

— Первым делом пришлось оформить сим-карту. Ну а потом я ничего лучше не придумал, как зайти на Booking и поискать жилье там, хотя бы на первые дни, потом бы уже сориентировался, — вспоминает парень.

В итоге Михаилу крайне повезло, ведь первый его вариант и оказался счастливым. С его слов, это было чуть ли не самое бюджетное предложение, но в принципе разницы не было.

— Я приехал на такси, по-другому я бы никак сам добраться не смог. Это оказался обычный хостел. Сперва я взял номер на неделю, а потом уже постоянно продлевал его на месяц. Вариант в целом оказался максимально шикарным — за все время, что я там жил, в своем номере я всегда был один. Можно сказать, «люкс» за 140$ в месяц. Ну, а мой первый день в Польше получился вот таким сумасшедшим. И все из-за того, что меня неправильно проинформировали.

Сказали бы мне сразу, что с жильем у них вариантов нет, я бы искал его, еще находясь в Беларуси, а не будучи в Люблине и носясь как угорелый, но все хорошо, что хорошо заканчивается, — говорит Михаил.

Что касается работы, то парень говорит, что сложного не было вообще ничего. Ему нужно было упаковывать продукты в ящики, запечатывать их и готовить к отправке в магазин.

— График был плавающий, в основном от 8 до 10 часов по 6 дней в неделю. Меня это устраивало полностью, ведь работа была простой. В среднем в месяц выходило порядка 900 евро, иногда больше, иногда меньше. Коллектив был смешанный, были и парни, и девчонки. Были ребята из Беларуси, Украины, Польши, Молдовы — достаточно дружный коллектив на самом-то деле. Иногда мы могли собраться компанией после работы и выпить немного пива, отдохнуть и поболтать, мне там все нравилось, — вспоминает Михаил.

Жених

Как говорит парень, чтобы каждый месяц откладывать много денег, приходилось экономить и частенько отказываться от каких-то радостей жизни.

— Экономная жизнь в Польше очень даже пошла мне на пользу: за 5 месяцев, что я там был, я похудел на 10 килограммов и даже бросил там курить, потому то сигареты там стоили почти в два раза дороже, чем в Беларуси. На еду тратил примерно 150 евро в месяц. В итоге каждый месяц я откладывал в среднем по 500-600 евро, — вспоминает Михаил.

В целом он с улыбкой вспоминает то время, новая страна и новые люди ему очень понравились.

— Мне нравилось работать, мне нравился мой уклад жизни, хоть я и понимал, что я всего лишь рабочий на складе, но мне почему-то было в кайф. Это был хороший жизненный опыт, я познакомился с хорошими людьми, с некоторыми из которых и по сей день поддерживаю контакт. Саму Польшу я толком рассмотреть не успел, был только в Люблине и совсем никуда не выезжал. Могу сказать, что это красивый и очень удобный для жизни город, — говорит парень.

В итоге Миша вернулся в Беларусь практически с 3000 евро в кармане.

— По-моему, сумма достойная, через 4 месяца после моего возвращения мы сыграли свадьбу, и эти деньги нам очень помогли. Сейчас я вновь работаю бариста и, если честно, снова подумываю, не съездить ли мне в Польшу, только уже вместе с женой. Как минимум в планах этот вариант есть, — закончил Михаил.

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