Санэпидслужба рассказала, где в Беларуси лучше не купаться 16.07.2023, 17:05

Специалисты проверили 369 пляжа страны.

За текущую неделю специалисты санитарно-эпидемиологической службы провели обследования прибрежной зоны и состояния воды 369 пляжей страны.

Как рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, было исследовано 1126 проб, из которых не соответствовало гигиеническим нормативам 22 по санитарно-химическим и 62 по микробиологическим показателям безопасности.

В связи с микробиологическими рисками ограничено купание детей:

На пляже водоема детского оздоровительного лагеря «Верба» возле д. Плянта Огородниковского с/с Каменецкого района Брестской области.

Приостановлено купание детей и взрослых в Бресте:

На пляжах «Центральный» правый и левый берег р. Мухавец в районе моста по бульвару Шевченко

«Восток» правый берег р. Мухавец в районе Гузнянского моста

Зоны отдыха «Красный Двор» водоема «Брестское море»

Зоны отдыха «Гребной канал» по ул. Октябрьской революции.

Запрещено купание детей и взрослых и занятие водными видами спорта:

на пляжах Гомеля - на озере зоны отдыха «Каскад-1» со стороны ул. Каменщикова и микрорайона «Костюковка», реке Сож «Шведская горка», «Новобелицкий»),

на пляжах Гродно - зоны купания №1 на озере «Юбилейное» зоны отдыха «Озеро Юбилейное» в отношении которого ранее было ограничение по купанию детей.

Остаются действовать ограничения по купанию детей и взрослых на участке прибрежной зоны залива реки Днепр в районе улицы Фатина Могилева, а также предложения по запрету купания детей, взрослых и занятий водными видами спорта в двух зонах рекреации в районе ул. Речной и набережной п. Ченки Гомельского района, пляжа на берегу реки Березина КЖУП «Светочь» в г. Светлогорске Светлогорского района Гомельской области, в зоне купания № 2 зоны отдыха «Озеро Юбилейное», в зонах отдыха «Центральный пляж», «Лесопарковая территория «Урочище Лососно» с пляжем», «Лесопарковая территория «Урочище Пышки» с пляжем (тропа здоровья)» г. Гродно, на пляжах пруда вблизи д. Ивашковцы Берестовицкого района, зоны отдыха «Пруд у аг. Луцковляны», д. Рудавка Свислочского района Гродненской области, реки Оресса в г. Любань Любанского района Минской области на озере Святое, пруда Броды Печерского водохранилища г. Могилева, зонах рекреации на реке Днепр в г. Шклове вблизи «Ледовая арена г. Шклова», пруда в д. Путники Шкловского района, водоема д. Вильчицы Могилевского района Могилевской области.

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