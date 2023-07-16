«Многодетная мать на байке не очень укладывается в картину мира большинства людей» 3 16.07.2023, 17:41

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Гродненчанка решилась на покупку Harley-Davidson Sportster и не жалеет.

Риелтор Людмила имеет совсем небольшой стаж управления мотоциклом. Но планы у гродненки грандиозные. Например, многодетная мотоледи мечтает посетить Тибет. А пока она рассекает на своём Harley-Davidson Sportster и делится впечатлениями о нём с читателями av.by.

— Мой муж — байкер. Мы начинали с мотороллера, который купили в рассрочку. Катались на нём летом, — вспоминает Людмила своё знакомство с двухколёсной техникой. — Мотороллер — маленький, лёгкий, у него автоматическая коробка передач. Не нужно прав. Просто сел, нажал кнопку и поехал! И мне нравилось на нём гонять.

Через год на семейном совете было принято решение продать аппарат и обзавестись чем-то посерьёзнее.

— Так в нашей семье появился первый мотоцикл — Suzuki GSX-R600 2001 года выпуска. Это спортивный байк. Я каталась с мужем вторым номером и даже не думала садиться за руль. Если честно, было очень страшно. Смущали его большой вес, скорость, механическое сцепление, — признаётся Людмила. — Конечно, я пробовала кататься. Муж научил заводить, тормозить, управлять и переключать скорости. Но максимум, что я могла, — прокатиться где-то подальше от города на скорости 40 км/ч, дрожа при этом от страха.

Тем временем приближался день рождения старшего сына. В семье байкеров вопрос, что подарить на 16-летие парню, особо не стоял. Оба родителя увлечены мотоциклами, будущий именинник тоже проявлял к ним интерес… Поэтому решили порадовать пацана байком!

— Мы подарили ему лёгкий мотоцикл с небольшим объёмом двигателя — всего 125 кубов. Это был Suzuki Marauder. Правда, он совсем не выглядел детским. Плюс оказался таким простым в управлении, что за компанию с сыном я тоже решила проверить себя и получить категорию А! Почему бы и нет? — улыбается Людмила. — Сказала сама себе: «Надо попробовать!» Так мы и пошли учиться вместе: сыну — 16 лет, а мне на тот момент было 40.

Экзамен сдали оба. Сын — со второго раза, мама — с четвёртого.

— Я так хорошо помню восторг, появившийся, когда выехала на чоппере в город в первый раз. Я двигалась без страха, и было ощущение свободы и скорости. Когда едешь в машине, ты словно находишься в замкнутом пространстве. А тут ты как птица. Воздух, простор — и мотор под ногами.

— Как ваши близкие, друзья отнеслись?

— Многие знакомые удивились! У нас трое детей, двое из них ещё ходят в детский сад. И многодетная мать на байке не очень укладывается в картину мира большинства людей. Если бы не поддержка мужа и старшего сына, я бросила бы после второй неудачной попытки сдать экзамен в ГАИ. Но мои близкие говорили: не сдавайся, продолжай двигаться вперёд — и всё получится!

Этой зимой гродненская семья Suzuki Marauder продала. Старший ребёнок подрос, а значит, можно пересесть на что-то посерьёзнее.

— Сыну летом исполнится 18 лет, он сможет получить полноценную категорию А без ограничений. Мы купили в Америке Harley-Davidson Sportster. У мотоцикла весьма удобная посадка, резвый мотор объёмом 850 «кубиков». Он компактный, удобный и очень красивый! — не скрывая восторга, описывает Людмила их совместный с сыном новенький транспорт. — А ещё у него невероятный звук мотора. Это просто восторг! Я испытываю большое удовольствие, когда завожу свой байк. И когда еду на нём по городу. Комфорт за рулём колоссальный!

— Вы сами выбирали мотоцикл?

— Нет, все мотоциклы в нашей семье выбирал муж. Он хорошо разбирается в этом. Супруг любит спортивные модели. Мы с сыном — чопперы. Это совершенно другой стиль. Мне кажется, в них есть романтика.

— Где больше любите ездить: в городе или по трассе?

— В прошлом сезоне на Suzuki Marauder я передвигалась только по городу. Скромный двигатель и, соответственно, скорость не позволяли ездить далеко. А сейчас я готова преодолеть и дальнее расстояние. У мужа много знакомых байкеров. Есть небольшая команда друзей, с которыми регулярно отправляемся на прогулки. Катаемся по Гродно и по Беларуси. Люблю ездить в колонне. Это невероятная энергетика: трасса, рядом твои друзья, ветер и рокот моторов...

— Позволяете себе полихачить? Например, крутануть ручку газа и унестись в закат!

— Что вы! Выезжая на дорогу, я всегда помню о безопасности. Отдаю себе отчёт в том, что у меня есть семья и дети, которым я нужна. Я не лихачу и плохо отношусь к тем, кто это делает. Не вижу смысла в гонках по городу. А на трассе, как правило, колонна движется с одной скоростью. Она немаленькая, но при этом позволяет ехать с комфортом.

— Покоряли уже дальние расстояния?

— Фактически это мой первый сезон на мощном мотоцикле. Ездили с друзьями в однодневные трипы по Гродненской области. Есть интересные и живописные места. А впереди ещё лето и осень. Будем посещать мотомероприятия и просто кататься по нашей красивой стране!

— Есть ли у вас мечта, связанная с мотоциклом?

— Я грежу о большом мотопутешествии. Очень хочу посетить Тибет. Кто знает: может, там обрету мудрость? — улыбается собеседница. — Младшие дети подрастут, и я обязательно отправлюсь в дальнюю дорогу! Уверена, что буду не одна. Ведь мотобратство — это не пустые слова. Это своя культура, своя религия, атмосфера, которую ты чувствуешь только тогда, когда садишься на байк.

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