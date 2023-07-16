Отдых на природе: шесть советов для идеального пикника 3 16.07.2023, 18:09

Один из ключевых моментов — правильное место.

Свежий воздух, теплые лучи солнца, приятная компания и вкусная еда — все это неотъемлемые составляющие пикников, без которых лето кажется неполноценным. Организовать идеальный летний пикник совсем не сложно, и вот несколько советов, которые могут в этом помочь, пишет «Ридус».

Выберите подходящее место

Для хорошего пикника очень важно выбрать правильное место. Оно должно быть красивым, чистым, удобным, безопасным и, что немаловажно, не грозящим вам штрафом за разведение огня. Если вам не хочется заморачиваться и долго искать идеальное место для пикника, вы можете просто арендовать беседку с мангальной зоной на одной из баз отдыха рядом с вашим городом. Обычно такие места для отдыха не самые уединенные, но зато там никто не оштрафует вас за приготовление мяса на огне.

Заранее подготовьте все необходимое

Перед выездом на пикник заранее подготовьте и проверьте наличие всех необходимых вещей — пледов и ковриков для сидения, одноразовой посуды, салфеток, полотенец, контейнеров для пищи, пакетов для мусора, защитных средств от насекомых и солнца, зонтиков и так далее.

Выберите продукты

Одна из самых важных составляющих пикника — еда. Заранее составьте список необходимых продуктов и напитков, учитывая свои предпочтения и предпочтения гостей, и не откладывайте их покупку на последний момент. Непосредственно перед пикником стоит взять только скоропортящиеся продукты, например мясо, фрукты, сыры и зелень.

Правильно храните и перевозите еду

Чтобы избежать быстрой порчи и заражения бактериями, пищу для пикника важно правильно хранить и перевозить, особенно в жаркие дни. Используйте для хранения специальные контейнеры и по возможности перевозите продукты в сумке-холодильнике.

Придумайте развлечения

Помимо покупки и приготовления вкусной еды, стоит придумать какие-нибудь активности для пикника. Возьмите с собой мяч, фрисби, настольные игры, музыкальные инструменты и любые другие вещи, которые помогут вам и вашим гостям весело провести время, а не просто поесть на свежем воздухе.

Поддерживайте чистоту и порядок

Соблюдайте чистоту и порядок на пикнике. Не забывайте собирать мусор и оставлять место отдыха таким же, каким оно было до вашего приезда. Обязательно возьмите с собой мешки для мусора и правильно утилизируйте их после окончания пикника.

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