Трус с понтами 1 Telegram-канал «CYNIC»

16.07.2023, 18:20

2,922

Хозяина Кремля выставили в достаточно дурном свете.

Россия отклонила просьбу президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС в августе вместо Владимира Путина возглавил Сергей Лавров, заявил вице-президент африканской страны Пол Машатиле.

Он отметил, что дискуссии с Путиным по поводу его присутствия продолжаются. «Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете. Мы были бы счастливы, если бы он не приехал», сказал Машатиле.

Россия пытается поставить ЮАР в политический шпагат, демонстративно отвергая просьбу «поменять Путина на Лаврова».

ЮАР действует достаточно хитро и сливает информацию о неудавшейся рокировки в сеть.

Итак, если Путин приезжает, то ему ЮАР не может гарантировать безопасность от ареста, а значит прямо с саммита бункерное существо могут забрать в чуть менее просторную клетку, где он проведет последние годы жизни.

С другой стороны, ЮАР не даёт возможность РФ соскочить, публикуя эту информацию, поскольку теперь - после демонстративного «отшива Лаврова» - Путин покажет себя абсолютным трусом.

ЮАР достаточно удачно реагируют на шантаж Кремля, сливая его подробности и выставляя Путина в достаточно дурном свете перед коллегами из БРИКС.

Теперь, когда Кремль отказал в отправке Лаврова, Путин либо может выступить в качестве «труса с понтами», либо в качестве вероятного «заключённого номер 1».

Telegram-канал «CYNIC»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».