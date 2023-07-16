Трус с понтами

Трус с понтами1
- Telegram-канал «CYNIC»
- 16.07.2023, 18:20
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Хозяина Кремля выставили в достаточно дурном свете.
Россия отклонила просьбу президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы российскую делегацию на саммите БРИКС в августе вместо Владимира Путина возглавил Сергей Лавров, заявил вице-президент африканской страны Пол Машатиле.
Он отметил, что дискуссии с Путиным по поводу его присутствия продолжаются. «Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом вы его арестуете. Мы были бы счастливы, если бы он не приехал», сказал Машатиле.
Россия пытается поставить ЮАР в политический шпагат, демонстративно отвергая просьбу «поменять Путина на Лаврова».
ЮАР действует достаточно хитро и сливает информацию о неудавшейся рокировки в сеть.
Итак, если Путин приезжает, то ему ЮАР не может гарантировать безопасность от ареста, а значит прямо с саммита бункерное существо могут забрать в чуть менее просторную клетку, где он проведет последние годы жизни.
С другой стороны, ЮАР не даёт возможность РФ соскочить, публикуя эту информацию, поскольку теперь - после демонстративного «отшива Лаврова» - Путин покажет себя абсолютным трусом.
ЮАР достаточно удачно реагируют на шантаж Кремля, сливая его подробности и выставляя Путина в достаточно дурном свете перед коллегами из БРИКС.
Теперь, когда Кремль отказал в отправке Лаврова, Путин либо может выступить в качестве «труса с понтами», либо в качестве вероятного «заключённого номер 1».
Telegram-канал «CYNIC»