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В Польше поддержали белорусских политзаключенных

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  • 16.07.2023, 18:54
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В Польше поддержали белорусских политзаключенных

Акция солидарности прошла во Вроцлаве.

16 июля белорусы Вроцлава вышли на акцию в поддержку политзаключенных, сообщает ПЦ «Вясна».

Стоит отметить, что политзаключенных в Беларуси гораздо больше, чем та цифра, которую презентуют правозащитные организации. Следственный комитет объявил о более чем 10 тысячах уголовных дел протестной направленности, что позволяет оценить реальные масштабы репрессий. 

Правозащитники просто не в состоянии подсчитать количество политзаключенных в Беларуси и есть много вопросов к тем критериям, которые они используют в оценке людей, которых сегодня бросают за решетку.

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