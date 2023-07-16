В Польше поддержали белорусских политзаключенных 1 16.07.2023, 18:54

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Акция солидарности прошла во Вроцлаве.

16 июля белорусы Вроцлава вышли на акцию в поддержку политзаключенных, сообщает ПЦ «Вясна».

Стоит отметить, что политзаключенных в Беларуси гораздо больше, чем та цифра, которую презентуют правозащитные организации. Следственный комитет объявил о более чем 10 тысячах уголовных дел протестной направленности, что позволяет оценить реальные масштабы репрессий.

Правозащитники просто не в состоянии подсчитать количество политзаключенных в Беларуси и есть много вопросов к тем критериям, которые они используют в оценке людей, которых сегодня бросают за решетку.

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