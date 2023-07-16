«Я не встречал людей в Беларуси, которые делали бы то же самое» 1 16.07.2023, 19:23

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История минчанина, который зарабатывает на необычных вещах.

Минский предприниматель Артур Дубовик занимается производством экологичных изделий из старых рекламных баннеров, батутных сеток, тентов и упаковок. Несмотря на самостоятельную работу без команды, ему удалось построить сильный бренд, который сотрудничает с крупными компаниями, такими как PepsiCo, Betera и Moda Max. Myfin рассказал историю человека, который успешно развивает идею экологичности в жизни и бизнесе.

Чтобы прийти к идее создания экологичного бренда под названием IRISKIN, молодому человеку пришлось пройти несколько этапов. Он закончил Белорусский государственный экономический университет по специальности «Промышленный маркетинг». Во время учебы в университете преподавал танцы и занимался перепродажей вещей из секонд-хенда. Работа по специальности не давала достаточного поля для творчества, поэтому Артур принял решение пойти по другому пути.

«Я начинал просто с создания одежды»: как появилась идея

«Я пришел к созданию своих вещей через хип-хоп-культуру, а именно ее танцевальное направление. Важным аспектом хип-хоп-культуры также является стиль – в основном это объемные винтажные вещи. Вдохновившись им я и начал свои поиски своих близких мне образов. Он мне очень нравился и нравится до сих пор».

«Но подходящий ассортимент я могу найти только в магазинах секонд-хенд. Я постоянно искал и покупал одежду там, это продолжается и до сих пор, то есть уже на протяжении 8-9 лет».

«На одежду я трачу мало, покупаю вещи на Куфаре или в секонд-хендах. По ценам обычно так: майки где-то по 5 рублей, штаны за 20, куртки за 30. Только обувь новую покупаю, потому что в таких магазинах сложно найти что-то подходящее».

За счет увлечения стилем и постоянными покупками вещей из разных стран на барахолках у будущего создателя бренда сформировалось понимание материалов, умение их различать.

«В какой-то момент эта любовь к одежде, стилю и природе вылились в то, что я захотел создать что-то свое».

Сначала Артур шил сумки. Покупал одежду в секонд-хендах в качестве материалов и платил за их последующий перешив в изделие.

То есть изначально ты не планировал делать уклон в экологию?

– Да, первые вещи, которые я делал, они не были экологичны. Это были рефлективные сумки (из светоотражающего материала – прим. ред.). У них не было экологической составляющей, кроме того что некоторые материалы были вторичные. Я начинал просто с создания одежды, а потом уже понял, что начал двигаться в сторону экологии. Потому что по сути я начал неосознанно заниматься вторичным потреблением и апсайклингом (апсайклинг (от англ. upcycling) – это вторичное использование материалов и вещей с созданием для них нового функционала и увеличения их ценности).

«Приходится придумывать новые технологии и способы, как можно осуществить идею»: как создаются аксессуары?

На начальных этапах вложения в бизнес были небольшими: только покупка одежды в секонд-хендах и плата за ее перешив. Затем Артур даже взял швейную машинку у мамы и научился шить самостоятельно. Сейчас к тратам добавилась закупка фурнитуры и недостающих материалов, например, для подкладки.

Однако на сумках из перешитой одежды дело не остановилось. Артур стал создавать и другие аксессуары – чехлы для ноутбуков, рюкзаки, косметички. В ход уже пошли другие материалы – баннеры, тенты и упаковки.

На этом моменте понадобился специальный термопресс, с помощью которого можно создавать однородный материал из пластика путем его спечатывания. Пресс обошелся Артуру в 250 рублей.

Изготавливаются аксессуары по заранее подготовленному макету из тех, что есть в ассортименте. После выбора макета клиент определяется с материалом изделия: баннеры, тенты, батутные сетки, упаковки от кофе – практически все что угодно становится «тканью» для таких изделий. Дизайн также зависит от пожеланий покупателя: он сам выбирает, какие куски материала с каким принтом будут входить в заказ.

Ну а если заказчик хочет нестандартный размер рюкзака или другие застежки, специально для него разрабатываются отдельные макеты и лекала, по которым изготавливается уникальная вещь.

Как и любому владельцу бизнеса, Артуру приходится сталкиваться с некоторыми трудностями в работе. В его случае это неосведомленность и незаинтересованность людей в теме экологии и апсайклингового производства.

«Деятельность, которой я занимаюсь, довольно нестандартная. Иногда вместо того, чтобы сразу рассказывать, что конкретно можно сделать, сначала приходится рассказывать, что это такое и как это будет происходить».

Помимо этого, сложности иногда возникают из-за специфики используемых материалов. Как-никак это не обычная ткань, из которой можно сделать любой желаемый продукт.

«У каждого материала, с которым я работаю, есть свои свойства. Под них нужно подстраиваться. Это одновременно и сложность, и возможность для роста. Приходится придумывать новые технологии и способы, как можно осуществить идею: запечь пакеты как-то по-другому, придать изделию новую форму».

«У меня нет штата сотрудников, в основном я делаю все один»: люди бренда, команда и целевая аудитория

Всю работу – от генерации идеи, создания до доставки и маркетинга – Артур выполняет сам.

«Я занимаюсь всем сам, но мне помогают люди, которые всегда рядом со мной, мои друзья. Например, у меня есть подруга контент-мейкер. Я могу ей написать: “Привет. У меня есть пара новых изделий, давай поснимаем”. Она создает мне материалы для социальных сетей. И так со всем: находятся люди, которые могут помочь с какой-то определенной задачей. Они поддерживают меня, подкидывают идеи. Но у меня нет штата сотрудников, в основном я делаю все один».

Первым клиентом Артура в 2021 году стала сеть секонд-хендов ModaMax. Именно из их баннеров он изготовил первые экологичные шоперы. После этого сеть заинтересовалась проектом и предложила сотрудничество. Шоперы стали продаваться в сети магазинов. 50% выручки от их реализации шло в благотворительный фонд защиты птиц «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

«Это был мой первый клиент в принципе и первый клиент, после которого я понял, что могу работать и в сфере B2B».

Своих покупателей как в сегменте B2B, так и в сегменте B2C Артур описывает как новаторов, которые обладают прогрессивными взглядами на жизнь и широким кругозором. Четких рамок по возрасту клиентов нет: аксессуары покупают как подростки 16 лет, так и люди старше 40.

«Моя целевая аудитория – это скорее не про четкий портрет среднестатистического покупателя, а про набор личных качеств человека».

«Я до сих пор не вложил ни единого доллара в продвижение»: реклама и конкуренция на рынке

Именно так отвечает Артур на вопрос о вложениях в рекламу бренда. Главная цель для него на данный момент – закончить разработку линейки изделий. После этого можно будет полноценно вкладываться в ее продвижение. Сейчас же основной инструмент взаимодействия с потенциальными клиентами – Инстаграм-аккаунт iriskin.ecolab.

«У меня сейчас нет нужды в рекламе. На меня хорошо работает сарафанное радио: у меня есть постоянные клиенты, добавляются новые покупатели. Единственные способы стимуляции спроса, которые я использовал, – это сторис в Инстаграме, видео в ТикТок и сотрудничество с другими компаниями и блогерами».

Такое сотрудничество не имеет под собой денежной подоплеки и не несет затрат для проекта. Все завязано на взаимной рекламе и совместных розыгрышах.

«Недавно вместе со смолевичским брендом мороженого в День апсайклинга мы предложили покупателям скидку 50% на мой ассортимент в наличии».

«Чаще всего компании сами пишут мне и предлагают устроить промоакции. За счет этого приходит новая аудитория».

По мнению Артура, конкуренции в этой отрасли в Беларуси практически нет.

«Я не встречал людей в Беларуси, которые делали бы то же самое. По сути, много кто пользуется схемой апсайклинга – создания чего-то своего из старых вещей. Но у меня есть собственные технологии и разработки, которые применяю только я».

«Но тем не менее я знаю, что и в России, и в Европе есть похожие бренды, которые занимаются созданием изделий из пластика и баннеров, и они в какой-то мере составляют конкуренцию, потому что создают похожую продукцию».

«Экология – это то, о чем ты заботишься, когда у тебя самого все в порядке»: планы по развитию бренда

Непростая ситуация в мире, начало СВО повлияли и на дело Артура. Из-за этого сорвалось сотрудничество с некоторыми крупными компаниями, такими как Kärcher и Volkswagen.

Но, помимо компаний, на проект во многом влияют люди, которые готовы вкладываться в помощь природе и поддерживать инициативных производителей.

«Очень сильно влияет дух людей, их настроение. Экология – это то, о чем ты заботишься, когда у тебя самого все в порядке. Когда ты наладил свою жизнь, ты уже можешь задумываться о высоком, о том, как быть полезным этому миру. Но до тех пор, пока человек сам борется с какими-то проблемами и трудностями в жизни, у него не будет хватать ресурса на то, чтобы думать об экологии и ставить бережное отношение к ней в приоритет».

Также мы узнали о дальнейших планах на развитие и рост проекта. Основное направление – активное продвижение и сотрудничество с крупными компаниями: сетевыми магазинами вроде Green’а или «Соседей», брендами одежды или IT-компаниями.

«Хочется работать с теми компаниями, которые могут оказать влияние на большое количество людей и показать им пример. Если смотреть более глобально, то хочу расширить сферу сотрудничества до Европы, посмотреть на реакцию потребителей там».

«Ну и, конечно, планирую еще больше мотивировать людей, проводить лекции, рассказывать об экологии».

Уже на данный момент у Артура есть несколько кейсов участия в фестивалях и мероприятиях в качестве спикера. Например, на молодежном экологическом фестивале Белорусского государственного экономического университета GreenFest или «Зеленом марафоне» от Сбер Банка.

«Относиться к своему делу с душой, делать счастливыми людей и при этом зарабатывать»

История Артура – один из примеров честного и неравнодушного отношения к миру. Такими кейсами хочется вдохновляться и перенимать от них лучший опыт. Поэтому мы решили попросить у него совет для тех, кто так же хочется создавать что-то свое:

«Я бы посоветовал создавать что-то уникальное, инновационное и не просто абстрактное “что-то”, а то, что тебе самому нравится. Если ты будешь относиться к своему делу с душой, делать счастливыми людей и при этом зарабатывать – это то, что нужно.

Еще я бы не советовал полностью вкладываться в дело, в котором ты не уверен, не идти all-in, бросать работу и брать кредиты. Сначала нужно прощупать почву, научиться принимать риски, которые связаны с созданием своего дела, быть готовым брать на себя ответственность».

При расходе на материалы около 400 рублей прибыль от продажи изделий составляет примерно 1400 рублей. Однако почти 80% прибыли здесь – это не просто накрутка ценника за необычный аксессуар. Это честная плата за кропотливую работу, внимательность к деталям, бережное отношение к природе и талант.

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